México vs Corea del Sur: ¿habrá suspensión de clases el 18 de junio?

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La expectativa por el partido entre México y Corea del Sur en el

ha provocado una nueva duda entre padres de familia, docentes y estudiantes: ¿se

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como ocurrió durante la inauguración de la Copa del Mundo?Ante la cercanía del encuentro de la, muchos buscan saber si larealizará cambios en elTras la suspensión de actividades presenciales registrada el pasadoen algunas entidades por el, las autoridades educativas ya han dado señales sobre lo que ocurrirá el próximo, fecha en la que el Tricolor disputará uno de los encuentros más esperados de laHasta este martes 16, la respuesta es sí. De acuerdo con elde la), el jueves 18 no aparece como día de suspensión de labores escolares para los alumnos de educación básica.Además, la dependencia federal no ha emitido ningúnanunciando la cancelación de actividades académicas a nivel nacional por el enfrentamiento entre México y Corea del Sur, programado dentro de las actividades delLa diferencia con lo ocurrido durante la inauguración del torneo radica en la sede del encuentro. Mientras else realizó en la- motivó por el que separa evitar complicaciones de movilidad- el duelo del Tricolor frente a la selección asiática se llevará a cabo en Guadalajara.Aunque la mayoría de los alumnos mantendrá sus clases con normalidad, existen excepciones en algunos estados que realizaron adecuaciones especiales alUno de los casos es, entidad que albergará el encuentro entre México y Corea del Sur. Desde mayo, el Gobierno estatal informó que se implementaríanpara reducir afectaciones derivadas de la celebración de partidos mundialistas.En la, las escuelas públicas y privadas de educación básica operarán bajo la modalidad dedurante el. La medida busca disminuir problemas de movilidad y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y familias ante la alta afluencia de personas que se espera en la ciudad.Sin embargo, aunque no existe unade clases en México, se recomiendan mantenerse atentos a los comunicados emitidos por lao bien, por lasEl esperado partido entre México y Corea del Sur se disputará este jueves como parte de ladelEl encuentro está programado para iniciar a lasde México, y representa una de las pruebas más importantes para laen su camino por avanzar a la siguiente ronda del torneo.