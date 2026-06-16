México vs Corea del Sur: ¿habrá suspensión de clases el 18 de junio?
La SEP mantiene el calendario escolar sin suspensión general para el partido México-Corea del Sur.
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La expectativa por el partido entre México y Corea del Sur en elMundial 2026 ha provocado una nueva duda entre padres de familia, docentes y estudiantes: ¿se suspenderán las clases
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como ocurrió durante la inauguración de la Copa del Mundo?
Ante la cercanía del encuentro de la Selección Mexicana, muchos buscan saber si la SEP realizará cambios en el calendario escolar.
Tras la suspensión de actividades presenciales registrada el pasado 11 de junio en algunas entidades por el arranque del torneo, las autoridades educativas ya han dado señales sobre lo que ocurrirá el próximo 18 de junio, fecha en la que el Tricolor disputará uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos.
Hasta este martes 16, la respuesta es sí. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el jueves 18 no aparece como día de suspensión de labores escolares para los alumnos de educación básica.
Además, la dependencia federal no ha emitido ningún comunicado anunciando la cancelación de actividades académicas a nivel nacional por el enfrentamiento entre México y Corea del Sur, programado dentro de las actividades del Mundial 2026.
La diferencia con lo ocurrido durante la inauguración del torneo radica en la sede del encuentro. Mientras el partido inaugural se realizó en la capital del país - motivó por el que se ajustó calendario para evitar complicaciones de movilidad- el duelo del Tricolor frente a la selección asiática se llevará a cabo en Guadalajara.
Aunque la mayoría de los alumnos mantendrá sus clases con normalidad, existen excepciones en algunos estados que realizaron adecuaciones especiales al calendario escolar.
Uno de los casos es Jalisco, entidad que albergará el encuentro entre México y Corea del Sur. Desde mayo, el Gobierno estatal informó que se implementarían medidas extraordinarias para reducir afectaciones derivadas de la celebración de partidos mundialistas.
En la Zona Metropolitana de Guadalajara, las escuelas públicas y privadas de educación básica operarán bajo la modalidad de actividades educativas a distancia durante el 18 de junio. La medida busca disminuir problemas de movilidad y garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y familias ante la alta afluencia de personas que se espera en la ciudad.
Sin embargo, aunque no existe una suspensión generalizada de clases en México, se recomiendan mantenerse atentos a los comunicados emitidos por la SEP o bien, por las instituciones.
El esperado partido entre México y Corea del Sur se disputará este jueves como parte de la fase de grupos del Mundial 2026.
El encuentro está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y representa una de las pruebas más importantes para la Selección Mexicana en su camino por avanzar a la siguiente ronda del torneo.
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