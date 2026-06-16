Anuncia Morena que mañana darán a conocer alianzas en estados
Ariadna Montiel evitó responder si hay o no alianza en las 17 entidades del país que renovarán gobiernos estatales
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Las dirigencias nacionales de Morena, PT y el Partido Verde anunciarán la mañana de este miércoles su Plan Político Integral hacia 2027.
La presidenta nacional del partido guinda, Ariadna Montiel Reyes, adelantó que hasta entonces darán a conocer los detalles formales de su alianza en los estados.
En conferencia de prensa, Montiel Reyes evitó responder si hay o no alianza en las 17 entidades del país que renovarán gobierno estatal; luego de que la senadora Jasmine Bugarín, del PVEM, aseguró que no hay alianza en San Luis Potosí.
Sigue San Luis fuera de alianza Morena-PVEM
Es la única de 17 candidaturas estatales que sigue sin acuerdo
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