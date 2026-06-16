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Anuncia Morena que mañana darán a conocer alianzas en estados

Ariadna Montiel evitó responder si hay o no alianza en las 17 entidades del país que renovarán gobiernos estatales

Por El Universal

Junio 16, 2026 02:30 p.m.
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Ariadna Montiel Reyes / Foto: Archivo

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      Las dirigencias nacionales de Morena, PT y el Partido Verde anunciarán la mañana de este miércoles su Plan Político Integral hacia 2027.

      La presidenta nacional del partido guinda, Ariadna Montiel Reyes, adelantó que hasta entonces darán a conocer los detalles formales de su alianza en los estados.

      En conferencia de prensa, Montiel Reyes evitó responder si hay o no alianza en las 17 entidades del país que renovarán gobierno estatal; luego de que la senadora Jasmine Bugarín, del PVEM, aseguró que no hay alianza en San Luis Potosí.

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