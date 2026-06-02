Liberan lobos marinos atrapados en redes en Baja California

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (

) informó la

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de California como resultado de unespecial de desenmalle realizado en distintas loberas ubicadas dentro del, en Baja California.Elocurre cuando los ejemplares quedan atrapados en. A medida que crecen, los materiales se incrustan en sus cuerpos, provocándoles lesiones, dolor, estrés y sufrimiento, además de representar un alto riesgo de muerte.Durante el, efectuado del, fueron rescatados nueve ejemplares hembra y 10 machos. Las brigadas recorrieron seis loberas de descanso y reproducción, donde localizaron a los animales con restos de, principalmente alrededor del cuello.Laexplicó que, para garantizar el bienestar de los ejemplares durante las maniobras, se aplicó, una técnica que permite reducir el estrés y facilitar la atención médica. En los casos necesarios, se realizaronpara retirar las redes que ya se encontraban incrustadas en los tejidos.La dependencia recordó que eles una especie sujeta aconforme a la Norma Oficial MexicanaLas labores se llevaron a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (), así como con especialistas y voluntarios del, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Parque Zoológico del Niño Jersey, Vallarta Adventures, Cabo Adventures y habitantes de la comunidad de, en Baja California.