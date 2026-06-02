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Liberan lobos marinos atrapados en redes en Baja California

Los animales fueron liberados tras retirar redes de pesca que les causaban lesiones graves.

Por El Universal

Junio 02, 2026 05:33 p.m.
A
Liberan lobos marinos atrapados en redes en Baja California
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      La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (

      Profepa
      ) informó la liberación de 19 lobos marinos

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      de California como resultado de un operativo especial de desenmalle realizado en distintas loberas ubicadas dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, en Baja California.
      El enmallamiento ocurre cuando los ejemplares quedan atrapados en redes de pesca. A medida que crecen, los materiales se incrustan en sus cuerpos, provocándoles lesiones, dolor, estrés y sufrimiento, además de representar un alto riesgo de muerte.
      Durante el operativo, efectuado del 19 al 26 de mayo, fueron rescatados nueve ejemplares hembra y 10 machos. Las brigadas recorrieron seis loberas de descanso y reproducción, donde localizaron a los animales con restos de redes de pesca, principalmente alrededor del cuello.
      La Profepa explicó que, para garantizar el bienestar de los ejemplares durante las maniobras, se aplicó sedación remota, una técnica que permite reducir el estrés y facilitar la atención médica. En los casos necesarios, se realizaron procedimientos quirúrgicos para retirar las redes que ya se encontraban incrustadas en los tejidos.
      La dependencia recordó que el lobo marino de California es una especie sujeta a protección especial conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.
      Las labores se llevaron a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como con especialistas y voluntarios del Mexico Marine Wildlife Rescue Center, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Parque Zoológico del Niño Jersey, Vallarta Adventures, Cabo Adventures y habitantes de la comunidad de Bahía de los Ángeles, en Baja California.

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