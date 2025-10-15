Lilly Téllez acusa censura en el Senado tras mostrar video contra Adán Augusto

Durante el debate de la reforma a la Ley Aduanal en el Senado, la panista Lilly Téllez presentó ante el pleno un video con presuntas pruebas de la corrupción del coordinador de Morena, Adán Augusto López, pero la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, interrumpió la transmisión con el argumento de que "no se apegaba al tema".

Molesta, la legisladora de Acción Nacional denunció que estaba siendo víctima de un acto de censura y advirtió que entregará varios videos a los medios de comunicación.

Al inicio de su intervención en tribuna, Lilly Téllez solicitó se le permitiera una "moción de ilustración", lo que fue aceptado por la presidenta del Senado, quien le aclaró que de los cinco minutos de que disponía la panista, el video ocuparía tres minutos y medio, por lo que le quedaría el minuto y medio restante para hablar.

El video, titulado "Adán Augusto, el intocable de la 4T", comienza con la voz del tabasqueño, diciendo: "A mí, el mejor presidente de la historia de este país me invitó a acompañarlo como secretario de Gobernación".

"Desde lo más alto del poder en México, presumiendo ser el más cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora protegido por Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, además de tener vínculos con el grupo criminal La Barredora, comanda una red de corrupción y tráfico de influencias, delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal", dice una voz en off.

Cuando transcurría el primer minuto, Laura Itzel Castillo llamó la atención de Lilly Téllez para decirle que el video no tenía nada que ver con la Ley de Aduanas, pero la panista respondió que el principal problema de las aduanas es el huachicol fiscal y que además esa era su manera de abordar el tema.

Al minuto con 10 segundos, el video fue interrumpido, lo que Téllez consideró una censura.

"Ahí hay pruebas brutales de la corrupción de Adán Augusto López, Alejandro Esquer y otros mafiosos de Morena. Ahí hay pruebas que nunca se habían visto antes sobre la corrupción de Adán Augusto López. Le solicito que respete mi moción de ilustración".

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, intervino para decirle a la presidenta del Senado que "no puede censurar a la compañera, está violando la Constitución en el artículo 61, no puede sentar ese precedente. Si ella quiere ilustrar el problema de las aduanas con el problema más importante que tiene este país que es el del huachicol fiscal, tiene derecho a hacerlo, usted no puede censurarla, presidenta. Usted se ha conducido aquí, pero tiene la presión de ese individuo enfrente de usted (Adán Augusto López), que le está pidiendo que haga otra cosa, usted actúe como lo está haciendo institucionalmente y va a tener siempre nuestro respeto".

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña rechazó "categóricamente el señalamiento misógino de que hay cualquier presión de cualquier compañero a la conducción de la mesa directiva" y que "se esté censurando a nadie, es facultad de la presidencia conducir los debates y llamar a pego al tema a cualquier orador y oradora".