Recuperan en Soledad camioneta robada en Abastos

En menos de dos horas, una camioneta que había sido robada a un cliente en el Centro de Abastos fue recuperada por elementos de la Policía Vial de Soledad, quienes lograron ubicarla en un camino de terracería de la comunidad de Cándido Navarro.

Ante el hecho, el Patronato de la Central de Abastos reconoció la intervención de los oficiales por su pronta respuesta para localizar y recuperar la unidad, la cual iba repleta de mercancía que también se pudo recuperar intacta.

Los hechos se registraron a mediodía del 13 de octubre, cuando los afectados reportaron a las autoridades la sustracción de su camioneta mientras realizaban algunas compras en las instalaciones de la Central de Abastos, en la capital potosina.

Gracias a la coordinación entre los comerciantes y la corporación municipal soledense, la unidad fue localizada hora y media después cuando la dejaron abandonada en un camino de terracería de la comunidad Cándido Navarro, cerca de la carretera ‘57.

De acuerdo con el parte informativo, los agentes intensificaron sus recorridos de vigilancia y detectaron una unidad aparentemente abandonada en la comunidad mencionada.

Tras verificar las placas, confirmaron que coincidían con el reporte de robo emitido por los afectados.

Por lo anterior, el Patronato de la Central de Abastos reconoció la inmediata respuesta de los elementos soledenses, destacando la importancia de su labor para mantener la confianza ciudadana y brindar tranquilidad en zonas de alta actividad comercial.

Finalmente, la autoridad municipal agilizó los trámites pertinentes de asegurar y trasladar con apoyo de una grúa la camioneta para entregarla al propietario.