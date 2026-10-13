Omar García Harfuch informa 70 mil detenciones en sexenio de Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2026, se han detenido a 70 mil 571 personas, se han asegurado 36 mil 303 armas de fuego, 569 toneladas de droga (incluyendo 9 millones 553 mil pastillas de fentanilo) y se han desarticulado 2 mil 792 laboratorios clandestinos y áreas de concentración de droga.

Acciones de la autoridad

Durante la conferencia matutina de este martes 13 de octubre, el funcionario indicó que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, han sido detenidas 2 mil 170 personas por este delito como resultado de las acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las autoridades federales y las autoridades estatales.

Entre los casos más recientes, fueron detenidos José Guadalupe "N" y Diana "N" en Michoacán, identificados como integrantes de una célula dedicada a extorsionar a comerciantes y vender droga. En Jalisco se realizaron dos cateos en los que fue detenido Aldo Francisco "N", exservidor público de la fiscalía estatal, investigado por delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del ejército.

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En Tabasco, informó que se cumplimentó una orden de aprehensión contra un servidor público de la policía estatal, investigado por exigir pagos semanales al personal bajo su mando, a cambio de permitirles permanecer en sus funciones. En Tamaulipas, la fiscalía estatal, con la Secretaría de la Defensa Nacional, también detuvo a Jesús Daniel "N", vinculado con el Cártel del Golfo, señalado de obligar a comerciantes a adquirir mercancía de un proveedor relacionado con esta organización criminal como una distinta modalidad de extorsión.

"Reiteramos a la población la importancia de utilizar el 089, que permita realizar denuncias anónimas y recibir orientación para evitar que este delito se consuma", explicó García Harfuch.

Detalles confirmados

Por otro lado, destacó el aseguramiento de drogas frente a las costas de Huatulco, Oaxaca, donde la Secretaría de Marina aseguró una embarcación con seis tripulantes y aproximadamente mil 300 kilogramos de cocaína. Detalló que con este aseguramiento suman más de 93 toneladas de cocaína aseguradas por la Secretaría de Marina en mares mexicanos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Palacio Nacional, el titular de la SSPC informó que en Acapulco, Guerrero, fue detenido Eliceo "N", identificado como uno de los principales extorsionadores del mercado central y también responsable de extorsión a transportistas, operador de una célula criminal vinculada con el grupo delictivo Los Rusos.

"Cuenta con una orden de aprehensión por homicidio, que la Fiscalía del Estado de Guerrero obtuvo al momento de la intervención, los agentes repelieron una agresión armada en la que perdió la vida un integrante de esta organización delictiva. Con esta detención, suman siete personas detenidas relacionadas con extorsiones en Acapulco y con la agresión a nuestro personal", explicó.

Detienen a objetivo prioritario de El Salvador

Mientras que un operativo realizado en Villahermosa, Tabasco, fue detenido Oscar Ariel "N", identificado como uno de los líderes de la organización criminal Mara 18, quien cuenta con un orden de aprehensión internacional y está relacionado con al menos 15 homicidios, delitos en contra de la mujer y narcomenudeo. Además, es considerado objetivo prioritario por las autoridades de El Salvador.

En Puebla, fue detenido Juan "N", identificado como objetivo prioritario de una organización criminal. Durante la acción se le aseguraron armas de fuego, dinero en efectivo y dispositivos de comunicación. García Harfuch mencionó que este sujeto estaba relacionado con extorsiones, homicidios y privación ilegal de la libertad.

En Zapopan, Jalisco, fue detenido Alexis Jesús "N", identificado como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien cuenta con un orden de aprehensión por homicidio calificado y se encuentra relacionado con una estructura criminal que operaba en Michoacán.

En Tepic, Nayarit, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano con autoridades estatales detuvieron a Jhon "N" identificado como operador regional del mismo grupo. El secretario de Seguridad destacó otras detenciones en Morelos, Sonora, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Sinaloa y Puebla.

En Michoacán y San Potosí se llevaron a cabo 13 cateos relacionados con el robo de autotransporte federal. García Harfuch señaló que en estas acciones se realizó la detención de 19 personas y el aseguramiento de 11 inmuebles, mil 500 antenas inhibidoras de señal, armas, cartuchos, cargadores, drones y más de 40 dispositivos electrónicos, fuentes de energía, tractocamiones y un camión.

"Estos aseguramientos son importantes porque permiten afectar los recursos que utilizan las organizaciones criminales para interceptar vehículos de carga, bloquear sus sistemas de localización y sustraer mercancías y sobre todo detener a los líderes de las bandas responsables de los robos en carretera", detalló.

Destaca detención de El Tanque

Omar García Harfuch destacó que en Zapopan, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación fue detenido Iván "N", alias "El Tanque", identificado como uno de los operadores regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Informó que la operación fue realizada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con el apoyo de la Guardia Nacional y el apoyo de la Secretaría de Marina. Para su localización, dijo, fueron fundamentales trabajos de investigación de meses, donde la agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) aportó información sumamente valiosa para su detención, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con las investigaciones, esta persona formaba parte de un círculo cercano a los liderazgos del Cártel Jalisco Nueva Generación y coordinaba actividades relacionadas con el tráfico de drogas, armas, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y operaciones financieras de la organización criminal. También se le relaciona con homicidios, extorsiones, privación ilegal de la libertad y otros delitos.

"Es muy importante señalar que esta persona también es investigada y era investigada desde 2015 por la participación en el ataque contra un helicóptero de la Fuerza Aérea ocurrido en Jalisco, en mayo de 2015. Durante esa operación, lamentablemente perdieron la vida, elementos del Ejército Mexicano y elementos de la Policía Federal", explicó esta mañana.

En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a este sujeto por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y su participación en actividades financieras ilícitas.