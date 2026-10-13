Beca Rita Cetina: alumnos de secundaria reciben su pago hoy

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- La dispersión de recursos de la Beca Universal Rita Cetina continúa con su segunda y última semana de depósitos este martes, para los más de 5.2 millones de alumnos de nivel secundaria inscritos en planteles públicos.

Pago escalonado según inicial del apellido

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) informó que esta entrega corresponde al primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027, que dio inicio el pasado 31 de agosto, como parte del periodo de septiembre-octubre.

¿Qué alumnos reciben HOY su depósito? Este martes 13 de octubre recibirán su depósito a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, aquellos beneficiarios inscritos (madres, padres o titular de la cuenta) cuyo primer apellido comience con las letras "N", "Ñ", "O", "P" y "Q".

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Para este año, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carillo, anunció que el apoyo económico ofrecerá a las familias un monto directo de mil 900 pesos cada dos meses por alumno, más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra que curse el mismo nivel escolar.

Importancia y beneficios del apoyo económico

De acuerdo con el secretario, este apoyo constituye una herramienta importante para que niños, niñas y adolescentes en México puedan seguir con sus estudios, disminuyendo la deserción escolar por falta de recursos y garantizando el acceso a la educación básica.

Por su parte, el titular de la CNBB, Julio León Trujillo, recordó que el esquema de esta entrega de recursos continúa llevándose a cabo de manera escalonada, de acuerdo a la inicial del primer apellido del titular de la tarjeta o cuenta creada, buscando evitar aglomeraciones en bancos.

Estas son las últimas letras de la semana: · Miércoles 14: R · Jueves 15: S · Viernes 16: T, U, V, W, X, Y, Z.

¿Cuándo se abre el nuevo periodo de registro? El próximo periodo de inscripción a la Beca Rita Cetina para estudiantes de nivel primaria y secundaria estará abierto del 26 de octubre al 6 de noviembre. El trámite se realizará en línea, una vez que las asambleas informativas con los padres de familia en los planteles hayan concluido.

Para realizar el trámite es necesario contar con una cuenta Llave MX, para ingresar a la página www.becaritacetina.gob.mx. Cabe señalar que, el apoyo tiene una duración de 10 meses, correspondiente a un ciclo escolar.

Esta puede volver a solicitarse hasta por 30 meses, siempre que se cumplan con los requisitos publicados en las reglas de operación vigentes.

¿Qué documentos se ocupan para el registro? Para madres, padres o tutores: · CURP certificada. · Identificación oficial digitalizada. · Comprobante de domicilio digitalizado (no mayor a tres meses). · Número de celular. · Correo electrónico. · Llave MX

Para estudiantes: · CURP certificada. · Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela.