Francisco Garduño comparece ante juez por incendio en Centro migrante

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CIUDAD JUÁREZ, Chih., octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Este martes el ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño, acudió este día al Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, Chihuahua, para revisar ante un juez si cumplió con las condiciones que se le pusieron en el proceso penal que enfrenta y que se derivó después del incendio en la estancia migratoria el pasado 27 de marzo del 2023.

Audiencia y revisión judicial del caso Garduño

Al llegar, Garduño fue recibido con gritos de justicia y asesino, por parte de organizaciones civiles que realizaron una manifestación a las afueras del Poder Judicial.

Se prevé que la audiencia inicie a las 12:00 horas de este martes en donde el juez revisará si el ex comisionado puede librarse de la imputación por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y si cumplió con las medidas interpuestas entre las que se encontraba pedir una disculpa pública a las familias de los fallecidos y a los lesionados del incendio.

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Reacciones y manifestaciones en Ciudad Juárez

Cabe destacar que esta sería la segunda audiencia de este tipo, en la primera el ex titular del INM no llegó, y ahora acudió acompañado de sus abogados, quienes se negaron a dar declaraciones a medios de comunicación.

En el incendio de la estancia migratoria murieron 40 hombres y 27 más resultaron lesionados.

Actualmente a las afueras del Poder Judicial continúan organizaciones civiles que acompañan a las víctimas de los fallecidos y lesionados, manifestándose para pedirle al juez que no desestime el caso y no le sean retirados los cargos a Garduño.