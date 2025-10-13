Llega la ayuda a damnificados

Ciudad de México.- A cuatro días de que el agua y el lodo barriera con caminos, comunidades y miles de casas en 139 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, la ayuda empezó a llegar este domingo, entre la desesperación de la gente.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, hasta ayer se contaban 47 personas sin vida y 38 no localizadas, mientras se trabajaba para restablecer el servicio eléctrico y rehabilitar caminos y carreteras afectados por el temporal.

Enojo en Veracruz

Los llamados de auxilio desde las zonas serranas, la desesperación y el enojo de la población afectada en centros urbanos de Veracruz crecen conforme pasan los días y las cifras muestran la magnitud de los daños ocasionados por las fuertes lluvias y desbordamientos de ríos: 69 municipios y miles de viviendas afectadas, lugares incomunicados y 18 muertos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La frustración de habitantes de los municipios de Álamo y Poza Rica estalló durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tuvo que enfrentar airados reclamos por la inacción de autoridades estatales, denuncias sobre ocultamiento de fallecimientos, omisiones en la búsqueda de desaparecidos y una fuerte animadversión contra la gobernadora Rocío Nahle García.

Y en otra parte de la ciudad, una imagen que lo decía todo: hombres y mujeres bañados en lodo, arrojando objetos a la camioneta de lujo del alcalde morenista.

Ayuda insuficiente

en Tamazunchale

Ayer domingo volvió a salir el sol en la huasteca de San Luis Potosí, finalmente dejó de llover y con ello hay una mayor claridad del desastre al que se enfrentan miles de familias en esta región del estado.

En la zona se mantiene activado el Comité Estatal de Emergencias, el Plan DN-III-E y el Plan Marina con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Guardia Civil Estatal, Policía Municipal y Protección Civil de los municipios.

Las autoridades iniciaron ayer el censo para determinar el número de viviendas con algún tipo de daño. Hasta ayer se contaban mil 63 viviendas con alguno de estos tipos de afectaciones.

“Perdimos todo”

La noche del sábado llegaron a Hidalgo más de 300 elementos del Ejército, quienes la mañana del domingo fueron desplegados a diferentes puntos del estado como parte del Plan DN-III-E.

Helicópteros de la Guardia Nacional y del Ejército llegaron al municipio de Tianguistengo, desde donde evacuaron a cinco personas enfermas hacia la ciudad de Pachuca, para su atención. También llegaron a Huehuetla, donde la población reclamaba la falta de ayuda y apoyo.