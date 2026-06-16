Lluvias evidencian crisis en hospital ISSSTE de Sonora

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Las lluvias registradas la noche del lunes volvieron a evidenciar las deficiencias de infraestructura del Hospital General del ISSSTE "Dr. Fernando Ocaranza", luego de que trabajadores documentaran filtraciones, escurrimientos y acumulación de agua en distintas áreas del inmueble.

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a unos minutos de que el Instituto comunicara que se llevaron a caboen el inmueble; elImágenes difundidas por el propio personal del hospital muestran, áreas de atención y filtraciones provenientes de techos y paredes.La lluvia llegó a pocas horas de que autoridades federales realizaran unaderivada de las protestas encabezadas por trabajadores y derechohabientes.Estasreavivaron las críticas hacia el estado físico del nosocomio, pese a que durante el mismo día personal de oficinas centrales del ISSSTE recorrió áreas estratégicas del hospital para evaluar necesidades de mantenimiento, equipamiento e infraestructura.En un comunicado, el ISSSTE informó quequirófanos, hospitalización, urgencias, diálisis, hemodiálisis, instalaciones eléctricas, sistemas dey azoteas, como parte de unaordenada por el director general del instituto, Martí Batres Guadarrama.La dependencia destacó que en los últimos meses se realizaronen más de seis mil metros cuadrados de cubierta, además de, hidrosanitarias y deSin embargo, las imágenes captadas tras la tormenta pusieron en duda la efectividad de algunas de esas acciones y reforzaron las demandas de trabajadores que exigen una solución de fondo para garantizar la seguridad de pacientes y personal.Las filtraciones ocurrieron también después de una reunión entre el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, representantes sindicales, trabajadores y directivos del ISSSTE.Durante el encuentro se acordó impulsar dos: la gestión de un nuevo Hospital Regional del ISSSTE para Sonora y un programa dedel actual Hospital "Fernando Ocaranza", mientras se concreta una nueva infraestructura.Entre los acuerdos más relevantes destaca la decisión de invitar a la presidentaa realizar un recorrido por las instalaciones del hospital para que conozca de primera mano laspor trabajadores y derechohabientes.También se estableció unade seguimiento con participación de, representantes sindicales, trabajadores y usuarios del sistema de salud, la cualpara revisar avances en las áreas prioritarias.Asimismo, se planteó la colaboración con IMSS-Bienestar y otras instituciones para abatir ely quirúrgico que enfrenta el hospital, una de las principales preocupaciones expresadas durante lasTras la difusión de las imágenes, el ISSSTE informó que personal del Hospital General "Dr. Fernando Ocaranza" atendió de manera inmediata el ingreso de agua ocasionado por la lluvia y continuó conen lasNo obstante, para trabajadores y derechohabientes, lasdespués de la visita oficial se convirtieron en una nueva muestra de la crisis de infraestructura que enfrenta el hospital y de la urgencia de emprender acciones que vayan más allá de diagnósticos y mesas de trabajo.