Tres infracciones dejarían sin licencia a motociclistas

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Los motociclistas que acumulen infracciones de tránsito podrían perder temporal o definitivamente su licencia de conducir, de aprobarse una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí.

La propuesta de la diputada Roxanna Hernández Ramírez establece dos supuestos para sancionar la reincidencia. El primero contempla retirar la licencia durante seis meses a quienes cometan dos infracciones dentro de un periodo de 60 días.

El segundo permitiría iniciar un procedimiento administrativo de suspensión o cancelación contra los motociclistas que acumulen tres o más infracciones durante 12 meses naturales.

En este último caso, la iniciativa plantea garantizar el derecho de audiencia del conductor y establecer una restricción temporal para tramitar una nueva licencia. El documento no precisa en la información difundida cuáles infracciones ameritarían la cancelación definitiva ni cuánto duraría el impedimento para obtener otro permiso.

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La reforma también busca facultar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las autoridades de tránsito para retener, suspender o cancelar las licencias cuando los conductores incurran de manera reiterada en comportamientos que comprometan la seguridad vial.

Hernández Ramírez argumentó que la legislación estatal contempla infracciones y sanciones, pero no incluye un mecanismo específico contra motociclistas reincidentes.

La diputada justificó la propuesta por el incremento de accidentes en motocicleta, principalmente en la Zona Industrial de la capital y en la Huasteca potosina. Sin embargo, el comunicado legislativo no presentó cifras sobre el número de percances ni sobre la reincidencia de los conductores.

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La iniciativa plantea modificar los artículos 41, 47 Bis y 84 Bis de la Ley de Tránsito del Estado. Fue turnada a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes para su análisis, por lo que las sanciones todavía no se encuentran vigentes.