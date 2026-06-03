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América oficializa salida de André Jardine

Se despide tras lograr un tricampeonato y consolidarse como figura clave en el club

Por El Universal

Junio 03, 2026 04:26 p.m.
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América oficializa salida de André Jardine
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      Tras varios minutos de incertidumbre y rumores sobre su continuidad, fue el propio América el encargado de hacer oficial la salida de André Jardine, poniendo fin a una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club.

      Club América anuncia fin etapa Jardine

      La noticia se dio a conocer a través de sus redes sociales, donde la institución confirmó la decisión y cerró así un ciclo que marcó una época dorada para las Águilas.

      En su mensaje, el club acompañó el anuncio con una emotiva despedida dedicada al estratega brasileño, reconociendo su legado y los logros alcanzados durante su gestión.

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      André Jardine técnico más ganador América

      Jardine deja al América como el técnico más ganador de su historia, un lugar que lo consolida como una figura clave en la institución y que lo mantendrá en la memoria de la afición como el arquitecto de una generación histórica.

      "André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América. Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André. Te convertiste en el Director Técnico más triunfador del Club y tu huella quedará permanentemente grabada en nuestra historia. Desde Club América, te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos, Jardine", se puede leer en el mensaje.

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