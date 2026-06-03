Clint Eastwood se retira del cine tras 70 años de carrera

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- La

de

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, una de las figuras más influyentes de, ha llegado oficialmente a su fin. El anuncio no provino de un comunicado ni de una conferencia de prensa, sino de una revelación hecha hace meses por su hijo,, quien confirmó que else ha retirado de manera definitiva de la industria cinematográfica.La noticia se conoció poco después de que Eastwood celebrara su cumpleaños número 96, el pasado 31 de mayo. En declaraciones a medios franceses, Kyle aseguró que para su padre "ya cayó el telón", tanto en su faceta comocomo en su trabajo detrás de las cámaras.El último proyecto que dirigió el ganador defue el" ("Juror No. 2"), película que se filmó y estrenó eny que ahora queda como el cierre de una de las carreras más prolíficas de la historia del cine estadounidense.Como intérprete, su despedida ocurrió algunos años antes. Suen la pantalla grande fue encon "", cinta en la que además de protagonizar también ejerció labores de dirección.Aunque se había mantenido alejado de los reflectores, la última vez que Eastwood fue visto en unocurrió a finales de marzo de. El veterano cineasta asistió a la conferencia "Reasons for Hope" en el Centro Cultural Sunset de, California, ciudad con la que mantiene una estrecha relación desde que fue alcalde durante la década de 1980.Su presencia tuvo como objetivo acompañar a su amiga de larga data, la reconocida primatóloga y antropóloga, quien realizaba unacon motivo de su cumpleaños número 90.Las imágenes compartidas entonces mostraron a Eastwood sentado entre los asistentes, vestido de manera informal con camisa a cuadros, pantalón gris y tenis. Aunque algunos seguidores comentaron sobre el evidente paso de los años reflejado en su, quienes convivieron con él señalaron que se mostró, atento yDesde la conclusión de lade "" y tras la muerte de su pareja, Christina Sandera, ocurrida a mediados de, Eastwood ha optado por unade la atención pública.cierra un capítulo histórico enconde carrera en las que actuó en filmes como "", "El bueno, el malo y el feo", "Harry el Sucio", "Fuga de Alcatraz", "" y "", por mencionar algunos.-----¿Quién esLadeabarcacomo. Su legado ha sido reconocido con algunos de los máximos galardones de la industria cinematográfica, incluidos: dos como Mejory dos como Mejor Película por los filmes "" (1992) y "" (2004). En, la Academia también le otorgó el prestigiosoen reconocimiento a su labor comoA estos reconocimientos se suman cinco, entre ellos el premio honorífico, así como importantes distinciones internacionales como lahonorífica del Festival de Cannes y el León de Oro a ladel Festival de Venecia. Estos galardones reflejan el impacto que Eastwood ha tenido no sólo en, sino también en el cine mundial, donde es considerado untanto detrás como delante de las cámaras.Como, Eastwood construyó unbasado en lay la. Aunque durante sus primeros años algunos críticos cuestionaron su rango interpretativo, con el tiempo demostró que su fortaleza radicaba en el, la intensidad de su mirada y unainconfundible.Esa capacidad le permitió dar vida ay moralmente ambiguos, además de mostrar una notableen películas como "" y "", consolidándose como uno de los intérpretes más emblemáticos y duraderos de