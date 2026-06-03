No buscamos el cambio de régimen en Irán: Marco Rubio

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Irán aceptó discutir aspectos de su programa nuclear que hasta hace poco se negaba siquiera a abordar, en un avance que, según advirtió, no garantiza un acuerdo para poner fin al actual conflicto en la región.

Marco Rubio destaca avances y retos en negociaciones nucleares con Irán

Durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Rubio señaló que Teherán accedió a negociar temas vinculados a su programa nuclear que "hace un mes o hace un año se negaba incluso a mencionar". No obstante, reconoció que la inestabilidad dentro del liderazgo iraní continúa dificultando las conversaciones.

El jefe de la diplomacia estadounidense indicó, además, que todas las comunicaciones entre Washington y el líder supremo iraní se realizaron por escrito y a través de intermediarios.

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En ese contexto, aseguró que Mojtaba Jamenei permanece con vida y se encuentra "cada vez más activo".

Rubio sostuvo que Irán debe anunciar "de manera muy clara" la reapertura del estrecho de Ormuz para la navegación y comprometerse a negociaciones específicas sobre el manejo de uranio altamente enriquecido, un punto considerado central por Estados Unidos y sus aliados.

Estados Unidos aclara objetivos militares y diplomáticos en la región

Respecto al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el secretario de Estado afirmó que la operación militar estadounidense ya concluyó y que cualquier acción futura tendrá un carácter exclusivamente defensivo.

Según explicó, el objetivo sería proteger a los buques mercantes civiles que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz.

Asimismo, rechazó que la campaña militar tuviera como finalidad provocar un cambio de régimen en Irán.

Rubio aseguró que el propósito de la ofensiva fue desmantelar la capacidad defensiva convencional que, a juicio de Washington, Teherán utilizaba para proteger su programa nuclear, incluyendo misiles, drones y componentes navales.

Por otra parte, el funcionario expresó su expectativa de que la nueva ronda de contactos políticos de alto nivel entre Israel y Líbano pueda derivar en una declaración conjunta para poner fin a las hostilidades en la frontera común.

Durante una audiencia en el Senado, Rubio señaló que las conversaciones buscan establecer un plan de acción que garantice la seguridad del Líbano de manera independiente de Hezbollah y libre de influencias externas consideradas desestabilizadoras por Washington.

El encuentro entre representantes de Israel y Líbano en el Departamento de Estado marcó la cuarta ronda de diálogo entre ambas partes y se produjo después de una reunión celebrada la semana pasada en el Pentágono centrada en asuntos de seguridad.

Según Rubio, la tensión entre Israel y Hezbollah se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los esfuerzos destinados a estabilizar la región y avanzar hacia una solución del conflicto con Irán.