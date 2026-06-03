Yucatán reporta 28 casos y un fallecido por gusano barrenador

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MÉRIDA

, Yuc., junio 3 (EL UNIVERSAL).-se colocó como la

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con mayor número de personas afectadas por el gusano barrenador al registrar, además de una defunción asociada a esta enfermedad, correspondiente a una mujer deLosen territorio yucateco se encuentran distribuidos en: Buctzotz, Cenotillo, Dzan, Dzoncauich, Izamal, Kanasín, Maní, Maxcanú,, Motul, Peto, Progreso, Río Lagartos, Sacalum, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekit, Tekom, Ticul, Tixpéhual, Uayma y Yaxcabá.Lade la enfermedad continúa focalizándose en, donde se han confirmado, es decir, el 40.38 por ciento de todos los casos registrados en el país.Enlo ocupacon, mientras queocupa la tercera posición con 28 personas afectadas.El Informe mensual sobre la situación de la enfermedad revela que los tres estados de la Península deconcentran, equivalentes aldel total nacional.Hasta abril pasado, el país acumulóen humanos, lo que representa un incremento de 36.24 por ciento respecto a marzo, de acuerdo con datos de lafederal.