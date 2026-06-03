Pase y Ángeles Verdes trabajan en conjunto para ayudar a turistas

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La

del Gobierno de México continúa impulsando la modernización de los servicios para los viajeros con una nueva

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entre lay la empresa de telepeaje Pase, con el objetivo de facilitar el acceso a asistencia, orientación y atención carretera a través deLa secretaria de Turismo,, destacó que esta colaboración forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno de México para fortalecer los servicios turísticos y acercarlos a un mayor número de personas, especialmente ante elpor carretera.Durante la presentación de la iniciativa, la directora general de Servicios al Turista, señaló que lajuega un papel clave para mejorar la experiencia de viaje."Estarepresenta una oportunidad para acercar nuestros servicios a más personas medianteque faciliten el acceso a ladurante sus trayectos. Hoy más que nunca, la experiencia de viaje requiere soluciones accesibles y oportunas", expresó.Presencia carreteraGracias a este acuerdo, las personas usuarias de lapodrán acceder de manera directa a los servicios que ofrece, permitiendo una respuesta más rápida y eficiente durante sus recorridos por las carreteras del país, especialmente hacia los destinos turísticos más socorridos, con presencia en 233 carreteras y con más de 221 mil servicios ejecutados en 2025.Conde historia,se ha consolidado como uno de los programas de apoyo al turismo carretero más importantes de México, ofreciendo, orientación turística y auxilio vial tanto a viajeros nacionales como extranjeros.Sandra Díaz añadió que la incorporación defortalece la, la confianza y la calidad de los desplazamientos, al tiempo que mejora la atención para quienes eligen descubrir México por carretera.Nuevas solucionesPor su parte, el director general de Pase,, afirmó que la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada permite desarrollarque responden a las necesidades actuales de movilidad y turismo."La suma de esfuerzos entre el sector público y la iniciativa privada permite impulsar herramientas que mejoran la experiencia de viaje y brindan mayor tranquilidad a quienes transitan por las carreteras del país, especialmente ante el incremento de desplazamientos que se prevé en los próximos años", comentó.Con esta, la, a través de, y Pase refrendan su compromiso de impulsar una movilidad más eficiente, conectada y centrada en las personas, fortaleciendo la atención turística y ofreciendo unaa quienes recorren los destinos de México por carretera.