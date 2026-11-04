La Unión Europea estrena embajadora en México

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Belén Martínez Carbonell asumió oficialmente su rol como nueva embajadora de la Unión Europea en México el martes 3 de noviembre. Su presentación se llevó a cabo ante Jonathan Chait, jefe de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde Martínez Carbonell realizó la entrega de las copias de sus cartas credenciales. A través de sus redes sociales, la embajadora expresó su entusiasmo por iniciar esta misión, con el objetivo de consolidar los vínculos entre la UE y México.

La llegada de la nueva embajadora fue recibida con optimismo por la delegación de la Unión Europea en México, que destacó la relevancia de continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambas partes. En días recientes, este organismo resaltó un avance significativo al informar que Dinamarca se convirtió en el primer país de la región en ratificar el Acuerdo Global Modernizado con México, calificándolo como una "excelente noticia".

El canciller mexicano, Roberto Velasco, celebró esta ratificación, subrayando su importancia en el contexto de las relaciones bilaterales. Velasco afirmó que la culminación de este proceso a nivel nacional por parte de Dinamarca refuerza el diálogo político, así como las relaciones económico-comerciales y de cooperación entre México y Europa.

El Acuerdo Global Modernizado fue firmado en mayo durante una ceremonia que contó con la presencia de la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, junto a António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Este acuerdo se considera un punto de inflexión en las relaciones económicas, ya que abrirá nuevas oportunidades para el comercio y la inversión entre las partes, gracias a un marco regulatorio avanzado que proporcionará mayor certeza a los agentes económicos de México y Europa.

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El acuerdo incluye beneficios como la desgravación arancelaria de un 86% de los bienes agropecuarios y la protección de productos emblemáticos mexicanos mediante "indicaciones geográficas". Además, se han flexibilizado las reglas de origen en sectores clave como:

El automotriz

Aeronáutico

Químico,

y se establece un tribunal de inversiones para resolver posibles controversias.

Con estos desarrollos, la nueva embajadora de la Unión Europea, Belén Martínez Carbonell, inicia su mandato en un momento decisivo que promete profundizar las relaciones entre Europa y México en diversos ámbitos.