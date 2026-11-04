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Nacional

Noroña choca con Higinio Martínez en el Senado

El morenista pidió la palabra para responder a Carolina Viggiano, quien le exigió respeto en tribuna.

Por El Universal

Noviembre 04, 2026 06:33 a.m.
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Noroña choca con Higinio Martínez en el Senado
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      El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, expresó su malestar hacia el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez, durante la sesión pasada. Fernández Noroña solicitó la palabra para defenderse de las "amenazas" recibidas por parte de la senadora del PRI, Carolina Viggiano, quien había demandado que el senador la mencionara en tribuna con el debido respeto.

      En respuesta, Martínez, también miembro de Morena, indicó que ha intentado comprender la conducta de Fernández Noroña a lo largo de los años, reconociendo que le ha resultado complicado. Recordó que su conocimiento personal se remonta a tres décadas y enfatizó que no se puede responsabilizar de lo que cada legislador dice. Destacó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le prohíbe hacer reconvenciones a otros senadores, y que no guarda memoria de los comentarios realizados por Fernández Noroña o por Viggiano.

      Martínez explicó que no se le había negado el uso de la palabra a Fernández Noroña, y que había interpretado que no se refería directamente a él en sus alocuciones. Reiteró que el Reglamento del Senado no contempla lo que Fernández Noroña describe como "alusiones implícitas", y subrayó que el senador había tenido la oportunidad de expresarse.

      En el mismo contexto, Fernández Noroña denunció amenazas provenientes del senador del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, en entrevistas a medios de comunicación. Higinio Martínez aclaró a Fernández Noroña que cualquier declaración realizada por los legisladores en medios es responsabilidad de quien las emite, y por lo tanto consideró concluido el debate entre ambos.

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      Este intercambio refleja las tensiones políticas existentes en el Senado, donde los partidos mantienen posturas diversas y a menudo conflictivas. A medida que avanza la agenda legislativa, estas dinámicas seguirán jugando un papel importantísimo en las interacciones entre senadores y en la elaboración de políticas relevantes para el país.

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