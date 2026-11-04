Sheinbaum lleva la lectura a las aulas públicas

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La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio inicio a las jornadas de lectura en las escuelas públicas el 3 de noviembre, en un contexto marcado por la reciente prohibición del uso de teléfonos celulares en las primarias y secundarias. Durante su visita a la secundaria técnica No. 2 en la capital, Sheinbaum compartió imágenes y detalló los objetivos de esta iniciativa, que van más allá de fomentar la lectura, e incluyen también la promoción de juegos tradicionales mexicanos.

En su conferencia mañanera llevada a cabo en Palacio Nacional, la mandataria destacó que el dispositivo móvil podrá utilizarse solo a discreción de los docentes, en un acuerdo alcanzado con los gobernadores y secretarios de Educación. "Hoy inicia la jornada de lecturas en las escuelas, pues ya no se puede usar el celular, bueno a discreción obviamente de los maestros. Pero por consenso se decidió que no debe usarse el celular en las aulas".

La presidenta justificó la ausencia de cobertura mediática en el evento, indicando la importancia de preservar el espacio para los estudiantes. Acompañada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, Sheinbaum se dirigió a los alumnos con un mensaje claro sobre la importancia de la lectura como alternativa al consumo de contenidos digitales.

Durante su actividad con los estudiantes, la presidenta leyó un fragmento de la obra "Canek" de Ermilo Abreu Gómez, instando a los jóvenes a dejar volar su imaginación. "Inmensidad. Bueno, con esta palabra quiero que se queden el día de hoy. Esa hermosa inmensidad está alrededor de nosotros, y la inmensidad también es este hermoso país que nos vio nacer a todas y todos nosotros. Inmensidad es el universo. Inmensidad es todo aquello que ustedes pueden conocer no necesariamente a través del teléfono celular. Así que por eso hoy empieza este hermoso programa que se llama 'Leer'".

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Sheinbaum destacó la necesidad de regresar a las interacciones personales dentro del aula, sugiriendo que la lectura puede ser una experiencia enriquecedora. Al dirigirse a los estudiantes, enfatizó que "lo más maravilloso que podemos hacer es abrir un libro y leer, no lo dejemos a un lado".

Este programa de lectura se establece en un momento en que el sistema educativo busca alternativas a la distracción digital, promoviendo no solo el hábito de leer, sino también el juego y la recreación responsable sin dispositivos móviles.