Trump pierde el Congreso

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Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones intermedias de Estados Unidos del 3 de noviembre, según las proyecciones de Associated Press. La derrota deja al presidente Donald Trump frente a un Congreso con capacidad para frenar su agenda durante los últimos dos años de su mandato.

El golpe más visible para los republicanos se dio en Texas. James Talarico derrotó a Ken Paxton en la contienda por el Senado, mientras que Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, se impuso a Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato. Hinojosa se perfila como la primera latina en gobernar el estado.

La ventaja demócrata se extendió a estados que los republicanos daban por seguros. En Kansas, Adam Hamilton se convirtió en el primer demócrata en ganar un escaño en el Senado desde 1932. En Ohio, Sherrod Brown venció a Jon Husted por el asiento que ocupó el hoy vicepresidente JD Vance.

Triunfos históricos en las gubernaturas

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En Georgia, Keisha Lance Bottoms se convertirá en la primera mujer negra en gobernar un estado de Estados Unidos. En Nuevo México, Deb Haaland, exsecretaria del Interior e integrante del Pueblo de Laguna, será la primera mujer indígena estadounidense en ocupar una gubernatura en el país.

Trump dice que aceptará los resultados

Durante la campaña, Trump pidió a sus simpatizantes que votaran como si él estuviera en la boleta. Tras la derrota, atribuyó parte del revés al desempeño de los candidatos republicanos y dijo que aceptaría los resultados.

El costo de la vida pesó en la jornada. Según un sondeo de AP, la mayoría de los votantes responsabilizó a su administración por los precios altos.

Con la mayoría en ambas cámaras, los demócratas podrán abrir investigaciones sobre la administración y bloquear iniciativas de la Casa Blanca. El control del Senado también les permitirá frenar nombramientos de Trump. En la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries se perfila para convertirse en el primer afroestadounidense en presidirla.