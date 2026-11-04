Capturan a sujeto que extorsionaba a comerciantes
Operaba en la carretera a Matehuala entre dueños de restaurantes y gasolineras
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Un sujeto relacionado con diversos delitos como de extorsión, cobro de piso y distribución de droga, al cual se le considera objetivo prioritario, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Matehuala, donde se le señala de cometer actos de violencia.
Se trata de Héctor "N" de 40 años de edad, cuya detención se realizó sobre la carretera federal 57, a la altura de la localidad de El Carmen, perteneciente a Matehuala.
Se estableció que en esa zona el detenido presuntamente participaba en actividades de extorsión contra restaurantes, establecimientos dedicados a la venta de combustible y otros negocios ubicados en el tramo carretero.
Durante la intervención se le aseguraron 16 dosis de marihuana y 15 artefactos conocidos como ponchallantas, así como un vehículo Honda color negro en el que cual circulaba cuando fue detectado por los agentes policiales
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Aparentemente el sujeto trabaja para un grupo delictivo y se le relaciona con los delitos mencionados, siendo puesto a disposición de la autoridad respectiva para que se le defina su situación legal.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene los operativos de vigilancia e inteligencia en el Altiplano potosino para fortalecer la seguridad, con lo que se ha disminuido la incidencia en el delito de extorsión.
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