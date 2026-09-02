Mudanzas, herencias y departamentos que encogen: Spakio guarda lo que no cabe sin que tengas que pisar una bodega

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Hay un momento que casi todos los capitalinos viven tarde o temprano: el momento de la casa que se vacía. A veces es una mudanza a un departamento más chico, porque la ciudad encoge los metros cuadrados al mismo ritmo que sube las rentas. A veces es una separación, un cambio de ciudad por trabajo, o el más difícil de todos: la casa de los padres que hay que desocupar, con cuarenta años de vida acumulados en cada clóset.

Para ese momento nadie tiene plan, y la falta de plan tiene un patrón conocido: las primeras dos semanas se regala y se malvende con culpa, las siguientes dos se guarda todo en casa de familiares que dijeron que sí por compromiso, y al final algo termina en la banqueta. En la Ciudad de México existe una tercera vía que casi nadie considera porque suena a solución de empresa: Spakio, un servicio de minibodega a domicilio que va por tus cosas, las inventaría con foto, las guarda en sus bodegas y te las regresa cuando las pides desde el celular, desde $299.25 pesos al mes y sin plazo forzoso. Esta guía explica cómo funciona y cuándo conviene.

¿Por qué malvendemos? Porque el reloj corre y las cosas estorban

La razón es logística, no sentimental. Cuando hay fecha de entrega del inmueble, cada mueble se convierte en un problema con plazo, y un mueble con plazo se malvende siempre, porque el comprador huele la prisa: el mercado de segunda mano paga bien lo que puede esperar y castiga sin piedad lo que tiene que salir esta semana. La sala que costó treinta mil pesos termina en tres mil, no porque valga eso, sino porque valía eso el viernes antes de entregar las llaves.

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El mecanismo se repite en cada categoría. Los electrodomésticos grandes son los primeros en malbaratarse porque son los más difíciles de mover. Los libros se regalan por caja porque venderlos uno a uno tomaría meses. Los muebles buenos de madera, que son justo los que conservan valor, se van al precio de los malos porque el comprador de ocasión no distingue o finge no distinguir. La prisa iguala todo hacia abajo.

La alternativa es separar las dos decisiones: primero desocupar, después decidir. Guardar lo que vale la pena en un espacio rentado, sin plazo encima, y vender, regalar o conservar cada cosa cuando toque, al precio que toque. Ahí es donde entra la renta de minibodegas de Spakio, con una diferencia frente a la bodega de toda la vida: no hay que conseguir mudanza, cargar nada ni cruzar la ciudad, porque la recolección forma parte del servicio.

¿Qué es Spakio y por qué no tienes que ir a ninguna bodega?

Spakio es una empresa mexicana de almacenaje a domicilio con cobertura en la Ciudad de México y su área metropolitana. Su modelo invierte el de la minibodega tradicional: en lugar de rentarte un cuarto al que tú llevas tus cosas, una camioneta de su flotilla propia pasa por ellas a tu casa, el equipo las empaca, les toma foto y las registra con un código único, las almacena en bodegas ubicadas en parques industriales y te las entrega cuando las pides desde tu cuenta. Por seguridad, los clientes no entran a las bodegas; quien quiera conocerlas antes de contratar puede pedir una cita con 24 horas de anticipación. Según su propia página, Spakio ha atendido a más de 2,800 personas y empresas, ha liberado más de 7,500 metros cúbicos de espacio y custodia más de 10,000 artículos, sobre todo muebles, archivo, decoración e inventario.

¿Cuánto cuesta guardar y cuánto cuesta no guardar?

La cuenta es más sencilla de lo que parece. Spakio cobra por el volumen que ocupas y no por una unidad completa, y su plan más chico, de un metro cúbico, cuesta desde $299.25 pesos al mes (precio publicado en spakio.com el 1 de septiembre de 2026). Para dimensionarlo: una caja Spakio mide 78 x 52 x 36 centímetros y aguanta unos 25 pares de zapatos, 60 camisas o 30 suéteres; en un metro cúbico caben seis o siete de esas cajas. Los planes publicados escalan así (la tercera columna es una orientación nuestra, no de Spakio; el equipo mide lo que entregas el día de la recolección):

Contra ese número hay que poner el otro: la diferencia entre lo que pagan por tus muebles con prisa y lo que pagan sin ella, que en un menaje completo puede ser de decenas de miles de pesos. Guardar seis meses mientras se vende con calma suele costar menos que lo que se pierde en una sola venta de pánico. Y hay costos que no son dinero: dormir en casa del cuñado rodeado de tus propias cajas tiene un precio en la relación que ningún recibo registra. Una bodega rentada no opina, no se cansa y no espera invitación a la comida del domingo.

¿Cómo funciona el día de la recolección?

El proceso, tal como Spakio lo describe en sus preguntas frecuentes, tiene cinco pasos:

Agendas la visita en el sitio web o por WhatsApp, eliges el estimado de espacio y se cobra el primer mes según ese estimado. Llega el equipo con las cajas Spakio y el material. Son cajas plásticas de alta resistencia que se rentan a precio preferencial mientras dure el servicio. Empacan lo que cabe en cajas, emplayan lo que no y desarman los muebles; el desarmado y el empaque van incluidos en la recolección, aunque en la entrega posterior no los vuelven a armar. Miden lo que entregas y ajustan el plan. Si ocupas menos de lo estimado, el excedente se aplica al segundo mes; si ocupas más, se cobra solo la diferencia. Cada caja y artículo recibe foto y código único y con eso se genera tu inventario digital, visible en tu cuenta durante todo el almacenaje. Si prefieres privacidad puedes entregar cajas cerradas y selladas, pero entonces Spakio no valida contenido ni estado. Todo viaja a la bodega, donde queda con vigilancia las 24 horas. La recolección es gratuita cuando almacenas al menos tres meses seguidos.

La cobertura importa tanto como el precio: una bodega a la que nunca vas porque queda lejos se convierte en un cajón olvidado con renta, y el modelo a domicilio elimina el problema de raíz. Las minibodegas en CDMX de Spakio dan servicio de recolección y entrega en las 16 alcaldías de la capital y en los principales municipios conurbados del Estado de México, como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán e Interlomas.

¿Cómo recuperas tus cosas?

Desde la sección de inventario de tu cuenta seleccionas los artículos que quieres de vuelta y agendas la entrega. Puede ser en el domicilio donde se recolectaron o en otro distinto dentro de la zona de cobertura, o bien recogerlas en bodega, que tiene tarifa más baja. Spakio publica que entrega en 24 horas, sujeto a disponibilidad. En esa misma visita puedes devolver parte de las cosas o enviar nuevas, y el plan se ajusta al espacio que quede ocupado. Dos plazos que conviene apuntar: cambiar o cancelar la cita de entrega exige 48 horas de anticipación para no generar costo, y tras recibir tus cosas tienes 24 horas para revisarlas y reportar cualquier incidencia.

¿Qué guardar y qué soltar? Una tabla honesta

No todo merece bodega. La disciplina está en separar con frialdad:

La prueba del ácido es preguntarse por cada objeto: ¿pagaría un año de renta de su espacio por conservarlo? Si la respuesta es sí, a Spakio. Si es no, que siga su camino ahora que todavía tiene valor para alguien más.

¿Qué no acepta Spakio y qué cuenta como frágil?

Las reglas de almacenaje están publicadas y conviene leerlas antes de la visita. Quedan fuera los líquidos y lo que pueda tener fugas (pintura, shampoo), los inflamables, cualquier cosa comestible o perecedera, plantas y animales, lo que despida olor, lo que no esté bien empacado (bolsas de basura, electrodomésticos sin vaciar) y lo que exija personal especializado para moverlo: pianos, mesas de billar, peceras, refrigeradores. Guardar algo prohibido puede costar cargos adicionales o la cancelación del contrato.

Los frágiles sí se aceptan pero no los cubre el seguro básico: muebles con vidrio (el vidrio debe separarse del mueble), vajillas, cerámica, instrumentos musicales y todos los electrónicos, desde televisiones hasta discos duros. Spakio recomienda empacarlos con mucho cuidado o no enviarlos. La lectura práctica para una mudanza: la bodega a domicilio es ideal para muebles de madera, ropa, libros, archivo, adornos y equipo deportivo; la vitrina de cristal de la abuela viaja mejor con el vidrio desmontado y muy bien protegido, o por otra vía.

¿Están seguras mis cosas en Spakio?

Spakio publica que sus bodegas están en parques industriales triple A, con vigilancia las 24 horas, cámaras con detección de movimiento y visión nocturna, alarmas y acceso exclusivo para personal autorizado. Todos los artículos viajan asegurados desde que suben al transporte hasta la entrega: el seguro básico, incluido en todos los planes, cubre hasta $5,000 pesos por metro cúbico; la cobertura ampliada llega a $10,000 por metro cúbico con un cargo mensual del 1% sobre el valor excedente declarado, y para valores mayores se pide documentación que lo compruebe. Como se dijo arriba, los frágiles y los electrónicos quedan fuera de esa cobertura.

Preguntas frecuentes

¿Hay un periodo mínimo o máximo de renta?

No. Spakio no fija periodo mínimo ni límite de tiempo: sirve igual para los tres meses de una remodelación que para los años que tarda una sucesión. El cobro es mensual mientras dure el servicio.

¿Cómo se paga?

Con cargo mensual a tarjeta de crédito en el aniversario de la recolección, o por transferencia bancaria. Si cancelas la recolección con al menos 48 horas de anticipación te reembolsan el pago inicial; con menos aviso se cobra hasta un máximo de $2,000 pesos.

¿Y si a medio camino necesito más o menos espacio?

El plan se recalcula con cada movimiento: envías más cosas o devuelves parte y la renta del mes siguiente se ajusta al volumen que quede almacenado. Spakio publica que no hay penalizaciones por cambiar de tamaño.

¿Cómo empiezo?

Cotizando el espacio en la calculadora de spakio.com, por el chat del sitio o por WhatsApp al +52 55 8950 9444; la atención funciona de lunes a domingo. El primer paso es agendar la visita de recolección.

Primero desocupa, después decide

La casa que se vacía no tiene por qué vaciarse a precio de remate. Con las cosas guardadas, inventariadas y a un clic de distancia, cada decisión se toma cuando toca: el comedor se vende en tres meses al comprador correcto, las herramientas esperan a la siguiente casa, las cajas de fotos aparecen justo cuando alguien las busca. Spakio convierte el problema con plazo en un problema sin prisa, y sin prisa casi nada se malvende.