Detienen a persona con mil 800 huevos de tortuga en Chiapas

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Una persona fue detenida en la costa de Chiapas en posesión de mil 800 huevos de tortuga que transportaba de manera ilegal, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.

La denuncia anónima a la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Subsede de Arriaga, alertó que sobre la carretera de Juchitán, Oaxaca, al municipio de Arriaga en Chiapas, pasaría un autobús de pasajeros en el que una persona trasladaba huevos de quelonios para su comercialización.

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Los agentes se apostaron en el tramo Arriaga-Tapanatepec, kilómetro 029+000, donde marcaron el alto al autobús denunciado para realizar la inspección correspondiente.La persona fue aprehendida en posesión de mil 800 huevos de tortuga, los cuales movilizaba en tres cajas de cartón sin el permiso correspondiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.La Fiscalía Especializada de Control Regional inició la investigación por la probable comisión del delito de transporte de especies de fauna acuática en categoría de riesgo.El detenido y las tortugas aseguradas quedaron a disposición del ministerio público de la federación; los huevos fueron trasladados para guarda y custodia al campamento "Tortuga Marina" de Puerto Arista, ubicado en Tonalá.