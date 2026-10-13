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Matan a dos guardias en refinería de Veracruz

Por El Universal

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Matan a dos guardias en refinería de Veracruz
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      Ciudad de México.- La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan el ataque armado contra dos elementos de seguridad física que se encontraban en uno de los accesos de la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, ubicada en el sur de Veracruz.

      La gobernadora Rocío Nahle García, informó que los dos organismos llevan a cabo las investigaciones del ataque armado que dejó dos trabajadores muertos y reveló que existen ya varias líneas de investigación, una de ellas de carácter "personal".

      Los hechos ocurrieron la noche del sábado pasado en el acceso norte de dicha planta ubicada en el sur del Estado, donde –según testigos y la reconstrucción del caso– dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al sitio y uno de ellos descendió para disparar de manera directa contra los elementos de seguridad física de Pemex.

      Una de las víctimas, identificada como Eduardo "N", de 30 años de edad, murió a consecuencia de los disparos de arma de fuego, y su compañero, de nombre Óscar "N", resultó herido, por lo que debió ser trasladado a un hospital de la localidad. Por la noche del domingo, se reportó su fallecimiento.

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