Matan en Guerrero a 8 autodefensas

Chilpancingo, Gro.- Ocho integrantes del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fueron asesinados en una emboscada en el municipio de Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero.

Este domingo los ocho muertos fueron despedidos en su comunidad y sepultados en El Cortijo.

Según el reporte policiaco, alrededor de las 21:00 horas del sábado, en la comunidad El Cortijo, en Ayutla, unos 14 autodefensas fueron emboscados.

Precisa que el grupo de la UPOEG hacía recorridos de vigilancia cuando hombres armados, que iban en seis camionetas, les cerraron el paso y les dispararon.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el lugar murieron al menos ocho autodefensas y cinco más resultaron con heridas, por lo que fueron trasladados al hospital IMSS-Bienestar.

Se informó que seis autodefensas eran originarios de El Cortijo, y dos de El Rincón.

Fuentes de la fiscalía indicaron que la dependencia abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y por tentativa de homicidio. La fuente explicó que las autodefensas les impidieron hacer las diligencias de ley.

Tras la masacre, el gobierno del estado de Guerrero, la fiscalía y elementos del Ejército y la Guardia Nacional implementaron una operación de vigilancia. Ayer instalaron en Ayutla una base de operaciones mixtas.