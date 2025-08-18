Quisieron inaugurar narco en el AIFA

Ciudad de México.- El gobierno federal, a través de labores de inteligencia, detectó —entre junio y julio pasados— intentos de estrenar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para el contrabando de drogas.

De acuerdo con documentos oficiales en poder de El Universal, en el Almacén de Carga Nacional No. 1, operado por la empresa importadora Admerce en el Felipe Ángeles, se aseguró un cargamento de 286.224 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina con un valor aproximado en el mercado negro de 30 millones de dólares.

Además, en el mismo aeropuerto, que inauguró el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 21 de marzo del año 2022, también se incautó otro cargamento de 253 kilogramos de cocaína.

Especialistas consideran que el tráfico de cocaína y metanfetamina no cede, a pesar de que el fentanilo ha adquirido relevancia en la agenda política y mediática entre México y Estados Unidos.

Agregan que, a medida que el flujo de estupefacientes continúa, las células delincuenciales buscan alternativas de tráfico aéreo, y una que surgió fue el AIFA en el Estado de México.

Según estadísticas obtenidas por este diario, la mayoría de las incautaciones en la terminal aérea eran por contrabando personal, es decir, los conocidos como burreros; sin embargo, a las autoridades les sorprendió la cantidad de droga que han encontrado en el AIFA.

Las incautaciones de diferentes drogas en el Felipe Ángeles suman 98.40 kilogramos entre febrero y julio de este año.

Datos abiertos señalan que en 2024 no hay registro de aseguramientos. A partir de febrero de 2025 fueron incautados seis kilos de fentanilo; en mayo, 4.4 kilogramos de cocaína; en junio, 80 kilos de metanfetamina, y en julio, 3.4 kilogramos de cocaína, 1.1 kilogramos de fentanilo, así como tres kilos de metanfetamina y 0.5 kilos de heroína.

Armando Rodríguez, especialista en seguridad nacional, comenta que el aeropuerto Felipe Ángeles inició sus operaciones con transporte de carga.

“Las células delincuenciales utilizan cada vez más empresas de mensajería en el tráfico de diversos productos químicos para la transformación de la metanfetamina y de la cocaína, entre esos el clorhidrato…

“Es evidente que en aeropuertos con una mayor operación de carga es más fácil el camuflaje del producto”, precisa el experto.