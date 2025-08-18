Cetram Huipulco, descuidado

Ciudad de México.- El Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, que conecta con el Estadio Azteca, escenario del Mundial de 2026, a menos de un año del evento está descuidado, con infraestructura dañada, ambulantaje y zonas desordenadas que alientan la inseguridad al transitar por esta área, acusaron peatones y usuarios.

Durante un recorrido de El Universal se observó que en los accesos al Cetram, que conecta mediante un puente peatonal con el Tren Ligero y el Estadio Azteca, prevalecen negocios de comida y una sensación de inseguridad.

Carlos Fernando afirmó que por la noche, principalmente, es cuando la inseguridad se apodera de quienes utilizan el Cetram. “A veces hay negocios que están cerrados y bueno, transitar por aquí es riesgoso”.

También el ambulantaje se hace presente donde la basura, botellones de agua, lonas, son la constante imagen que se percibe al caminar por la zona ubicada en el sur.

El Gobierno de la Ciudad de México contempla al Cetram Huipulco como uno de los proyectos de mejoramiento de infraestructura, movilidad y transporte de cara al Mundial de Futbol.