Matan en Guerrero a dos funcionarios

Chilpancingo, Gro.- Dos funcionarios del Gobierno municipal de Ayutla del estado de Guerrero fueron asesinados la noche del martes en una carretera federal que conecta las regiones Centro y Costa Chica del estado, informaron este miércoles organizaciones sociales.

Con estos dos asesinatos suman cuatro muertes de funcionarios de Gobiernos locales en lo que va de esta semana.

Las víctimas fueron el comisionado de Obras Públicas, Tomás Augusto Lozano Analco, y el contador Francisco Bonilla, integrantes del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla, gobierno electo por usos y costumbres, cuando regresaban de una reunión celebrada en Chilpancingo cuando fueron atacados en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, cerca del puente Omitlán.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad de Chilpancingo, capital del Guerrero, en donde fueron resguardados por agentes de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado (FGE) mientras familiares reconocieron y reclamaron los cuerpos.

El otro ataque contra funcionarios locales de Guerrero se registró el lunes en la carretera Chilapa-Tlapa, en donde fue asesinada la directora de Salud del municipio de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña, y un funcionario del mismo, identificado como Fulgencio Salgado Sánchez.