logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Fotogalería

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Matan en Guerrero a dos funcionarios

Por EFE

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Matan en Guerrero a dos funcionarios

Chilpancingo, Gro.- Dos funcionarios del Gobierno municipal de Ayutla del estado de Guerrero fueron asesinados la noche del martes en una carretera federal que conecta las regiones Centro y Costa Chica del estado, informaron este miércoles organizaciones sociales.

Con estos dos asesinatos suman cuatro muertes de funcionarios de Gobiernos locales en lo que va de esta semana.

Las víctimas fueron el comisionado de Obras Públicas, Tomás Augusto Lozano Analco, y el contador Francisco Bonilla, integrantes del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla, gobierno electo por usos y costumbres, cuando regresaban de una reunión celebrada en Chilpancingo cuando fueron atacados en la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande, cerca del puente Omitlán.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad de Chilpancingo, capital del Guerrero, en donde fueron resguardados por agentes de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado (FGE) mientras familiares reconocieron y reclamaron los cuerpos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El otro ataque contra funcionarios locales de Guerrero se registró el lunes en la carretera Chilapa-Tlapa, en donde fue asesinada la directora de Salud del municipio de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña, y un funcionario del mismo, identificado como Fulgencio Salgado Sánchez.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Van vs. dinero del crimen en comicios
Van vs. dinero del crimen en comicios

Van vs. dinero del crimen en comicios

SLP

El Universal

La reforma fortalece la fiscalización en los procesos electorales

Inversión histórica en carreteras: Sheinbaum
Inversión histórica en carreteras: Sheinbaum

Inversión histórica en carreteras: Sheinbaum

SLP

El Universal

Denuncian derrame de crudo en playas
Denuncian derrame de crudo en playas

Denuncian derrame de crudo en playas

SLP

EFE

Reforma quitará 22.2% de recurso a los partidos
Reforma quitará 22.2% de recurso a los partidos

Reforma quitará 22.2% de recurso a los partidos

SLP

El Universal

La iniciativa presidencial fue finalmente entregada a la Mesa Directiva de San Lázaro