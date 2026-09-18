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Nacional

Detienen al asesino de Claudia Tacoronte

La fiscalía morelense imputará por feminicidio al sospechoso, identificado como "El Trompas"

Por EFE

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Detienen al asesino de Claudia Tacoronte
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      Cuernavaca.- Francisco Javier, alias El Trompas, fue detenido cinco días después del crimen de la estudiante española Claudia Tacoronte, quien fue apuñalada el sábado en el municipio de Cuautla, Morelos y menos de 30 horas después de que la Fiscalía de Morelos emitiera el miércoles una ficha de búsqueda y captura en su contra.

      El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, detalló que el arresto ocurrió alrededor de las 18:00 horas, en el centro de Cuautla, después de que información aportada por ciudadanos orientara el operativo para localizarlo.

      El fiscal confirmó además que el imputado tenía antecedentes penales y que había estado previamente en prisión por delitos relacionados con robo.

      Tacoronte, canaria de 21 años, fue asesinada con un arma blanca el sábado 12 en Cuautla. Había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

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      La Fiscalía de Morelos imputará por el delito de feminicidio y buscará una pena máxima de 70 años de prisión para "El Trompas". "Las lesiones que le infirió a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió, por la forma en que lo hizo", afirmó el fiscal Blumenkron, en conferencia de prensa esde el Palacio de Gobierno de Cuernavaca.

      Indicó que la Fiscalía buscará una condena de 70 años de prisión, la máxima prevista por la legislación estatal, por la manera en la que la joven fue asesinada.

      Indicó que el detenido robó el teléfono celular de Tacoronte, pero explicó que las características de las lesiones y la forma en que fue atacada permiten a la Fiscalía sostener la imputación por feminicidio.

      El fiscal descartó que el crimen tuviera un componente sexual, como apuntaban algunas versiones, y anunció nuevas investigaciones para localizar indicios relacionados con el caso, entre ellos el teléfono celular de Tacoronte y el arma utilizada en el ataque.

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