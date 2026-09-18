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Comisión aprueba reforma sobre familia y la adopción

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Comisión aprueba reforma sobre familia y la adopción
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      Los procesos para que niñas y niños sin familia puedan ser adoptados ya no deberían quedar sujetos a interpretaciones sobre qué tipo de familia puede recibirlos. La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de San Luis Potosí, aprobó un dictamen para reconocer en la Constitución estatal el derecho a vivir en familia y a ser adoptado.

      La modificación al artículo 12, propuesta por la diputada Mireya Mancini Villanueva, pretende incorporar a la legislación local, un derecho que ya contempla la Constitución federal. Durante la discusión del dictamen se señaló que niñas, niños y adolescentes que por alguna circunstancia han perdido a su padre o madre tienen derecho a integrarse a una familia, mientras que las instituciones encargadas de su protección deben garantizar ese proceso.

      La redacción aprobada no establece una categoría específica de familia para la adopción. Sobre este punto, el presidente de la comisión, Carlos Arreola Mallol, sostuvo que los matrimonios homoparentales pueden adoptar en San Luis Potosí, pues "lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, no en San Luis Potosí, en todo México".

      El legislador explicó que el derecho no debe plantearse como una prerrogativa de los matrimonios que buscan adoptar, sino desde las niñas y los niños como sujetos de derecho. Por ello, consideró que hacer distinciones entre una familia homoparental, una familia tradicional u otra conformación familiar sería discriminatorio. "La Constitución de San Luis Potosí es igual para todas y para todos", sostuvo.

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      El dictamen fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales y plantea que el reconocimiento del derecho a la familia y a ser adoptado quede establecido en la Constitución estatal. De acuerdo con Arreola, esto también permitiría que una persona pueda recurrir jurídicamente contra una autoridad que dificulte, niegue o actúe arbitrariamente durante un proceso de adopción.

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