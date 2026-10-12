Día de la Raza 2026: ¿Por qué se celebra cada 12 de octubre?

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Este lunes 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza, una fecha relacionada con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

¿Por qué se celebra el Día de la Raza el 12 de octubre?

No obstante, en México, esta celebración también se conoce como el Día de la Nación Pluricultural, un cambio que busca reconocer la diversidad cultural del país y la aportación de los pueblos indígenas y afromexicanos.

La conmemoración del Día de la Raza está vinculada con el 12 de octubre de 1492, cuando la expedición de Cristóbal Colón llegó a tierras americanas durante una travesía en la que buscaba una nueva ruta marítima hacia Asia.

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El navegante creyó que había llegado a las Indias, por lo que llamó indios a los habitantes de aquellos territorios. Esta denominación se extendió durante el proceso de colonización europea, que transformó la vida de las poblaciones originarias y modificó la organización social, política y cultural del continente.

Con el paso del tiempo, el nombre de Día de la Raza se relacionó con el mestizaje surgido del contacto entre europeos y pueblos indígenas, así como con el intercambio cultural entre ambos continentes. Este proceso, conocido también como el Encuentro de Dos Mundos, marcó el inicio de una etapa histórica que tuvo consecuencias duraderas para América.

No obstante, la llegada de los españoles también estuvo acompañada de la conquista, el sometimiento de comunidades originarias y la pérdida de territorios y tradiciones. Por ello, la fecha ha adquirido diferentes interpretaciones y, en la actualidad, también sirve para reflexionar sobre ese pasado y sus repercusiones.

¿Por qué México cambió el nombre del Día de la Raza?

Sin embargo, el 12 de octubre tiene una denominación oficial diferente en México. El 18 de diciembre de 2020, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que estableció esta fecha como Día de la Nación Pluricultural.

La modificación busca reconocer la presencia y las aportaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos en la historia y la construcción del país. Asimismo, destaca la importancia de proteger sus lenguas, costumbres, tradiciones y expresiones culturales.

También, este cambio se hizo para reflexionar sobre los desafíos que todavía enfrentan las comunidades originarias, como la discriminación, la desigualdad y la defensa de sus territorios.

¿Cómo se conmemora el 12 de octubre en otros países?

El significado del Día de la Raza cambia según el país. Aunque las distintas celebraciones están relacionadas con la llegada de Colón a América, sus nombres reflejan diferentes perspectivas históricas y culturales.

En España, el 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional, una fecha oficial que conmemora la identidad nacional española.

En Argentina, el día recibe el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una denominación que destaca el reconocimiento de las distintas culturas y comunidades que forman parte de su sociedad.