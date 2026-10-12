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Olympiacos vence al Panathinaikos con la "Hormiga" en la banca

Con diez hombres tras expulsión, Olympiacos resistió y recortó puntos en la Superliga de Grecia.

Por El Universal

Octubre 12, 2026 01:16 p.m.
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Olympiacos vence al Panathinaikos con la Hormiga en la banca
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- "La Hormiga" González se quedó sin minutos en el clásico griego, donde el Olympiacos derrotó 1-0 al Panathinaikos con un gol de Panagiotis Retsos al 34´. El mexicano permaneció en la banca, mientras su equipo se llevó el Derbi y recortó distancias en la lucha por el liderato de la Superliga de Grecia, al llegar a 13 puntos.

      Clásico griego: gol decisivo y expulsión clave

      El tanto de Retsos, quien aprovechó un balón prolongado de cabeza por Remo Freuler tras un tiro libre de Konstantinos Fortounis, inclinó un duelo cargado de tensión. Olympiacos estuvo cerca de ampliar la ventaja en el complemento, pero al 65´ la expulsión de Manolis Saliakas, por doble amarilla, cambió el panorama.

      Resistencia y defensa sólida de Olympiacos

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      Con diez hombres, Olympiacos resistió la presión del Panathinaikos hasta el final. Stefan Ortega respondió bajo los tres palos y la defensa rechazó los últimos intentos, incluido un cabezazo de Levi García.

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