Olympiacos vence al Panathinaikos con la "Hormiga" en la banca

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- "La Hormiga" González se quedó sin minutos en el clásico griego, donde el Olympiacos derrotó 1-0 al Panathinaikos con un gol de Panagiotis Retsos al 34´. El mexicano permaneció en la banca, mientras su equipo se llevó el Derbi y recortó distancias en la lucha por el liderato de la Superliga de Grecia, al llegar a 13 puntos.

Clásico griego: gol decisivo y expulsión clave

El tanto de Retsos, quien aprovechó un balón prolongado de cabeza por Remo Freuler tras un tiro libre de Konstantinos Fortounis, inclinó un duelo cargado de tensión. Olympiacos estuvo cerca de ampliar la ventaja en el complemento, pero al 65´ la expulsión de Manolis Saliakas, por doble amarilla, cambió el panorama.

Resistencia y defensa sólida de Olympiacos

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Con diez hombres, Olympiacos resistió la presión del Panathinaikos hasta el final. Stefan Ortega respondió bajo los tres palos y la defensa rechazó los últimos intentos, incluido un cabezazo de Levi García.