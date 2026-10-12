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"No preocupan observaciones del IFSE", dice Galindo

Criticó que el órgano auditor diera a conocer el monto sin haber notificado oficialmente a su administración

Por Rolando Morales

Octubre 12, 2026 01:23 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, cuestionó que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) diera a conocer observaciones por 450 millones de pesos a la Cuenta Pública 2025 del Ayuntamiento capitalino sin haberle notificado oficialmente los resultados.

      El monto es el más alto entre los entes auditados y corresponde principalmente a inconsistencias detectadas en obras de pavimentación.

      Galindo consideró que el organismo fiscalizador se adelantó al hacer públicas las observaciones cuando todavía no están firmes y el Ayuntamiento no ha recibido la notificación formal para iniciar el proceso de solventación.

      Cuestionó que se recurriera a un boletín de prensa en lugar de seguir los procedimientos administrativos, y planteó que la difusión de los resultados podría confundir a la opinión pública.

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      El edil reconoció que, por el tamaño del presupuesto municipal, la capital concentra un mayor número de observaciones; sin embargo, aseguró que su administración cuenta con documentación para responder a los señalamientos.

      Sostuvo que esperará las notificaciones oficiales antes de presentar aclaraciones y dijo no estar preocupado por los resultados, pese a que las revisiones del IFSE detectaron deficiencias en el grosor, la calidad de los materiales y las especificaciones contratadas en algunas vialidades.

      Como respaldo, Galindo afirmó que el Ayuntamiento obtuvo cero observaciones en auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), incluida una revisión forense correspondiente a 2023.

      También mencionó que señalamientos de ejercicios anteriores, como el relacionado con el contrato de recolección de basura por 400 millones de pesos, fueron aclarados y resueltos ante el órgano fiscalizador estatal.

      Sobre las observaciones a programas municipales, el alcalde señaló que la Ruta de la Salud se encuentra en su cuarto año de operación y cuestionó que se hayan puesto bajo revisión proyectos que consideró representativos de su administración.

      Los entes auditados tienen hasta el 1 de diciembre para solventar las observaciones preliminares, mientras el IFSE busca determinar cuáles persisten y, en su caso, sustentar posibles sanciones.

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