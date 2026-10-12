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Samuel García cumple cinco años como gobernador en Nuevo León

Mariana Rodríguez reafirma compromiso social y llama a continuar el desarrollo estatal.

Por El Universal

Octubre 12, 2026 01:20 p.m.
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Samuel García cumple cinco años como gobernador en Nuevo León
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      MONTERREY, NL., octubre 11 (EL UNIVERSAL).- Al cumplirse cinco años de su administración, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó los avances de su gobierno en infraestructura, movilidad, seguridad y programas sociales, durante un evento realizado en el nuevo Parque del Agua.

      Avances en infraestructura y movilidad

      Acompañado por Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, el mandatario atribuyó los resultados al trabajo de su gabinete y la confianza de la ciudadanía. Además, afirmó que el último año de su gestión buscará consolidar los proyectos pendientes y calificó a Nuevo León como referente nacional en distintos rubros.

      Entre las principales acciones mencionó la construcción de nuevas líneas del Metro, la incorporación de más de cuatro mil camiones al transporte público, nuevas carreteras, el Acueducto El Cuchillo II y la creación de espacios recreativos, como los parques del Agua, Niños Héroes y Bicentenario. También resaltó la puesta en marcha de hospitales, estancias infantiles y nuevas instalaciones para las corporaciones de seguridad.

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      Impacto social y compromiso ciudadano

      En materia social, destacó la cobertura universal de salud para más de 1.3 millones de habitantes, los apoyos para mujeres y los programas de atención a pacientes con cáncer, niñas y niños.

      Por su parte, Mariana Rodríguez señaló que su experiencia al frente de iniciativas como Capullos fortaleció su compromiso con las causas sociales y las familias de Nuevo León. Asimismo, reconoció el trabajo del gobernador y llamó a dar continuidad al crecimiento estatal, al considerar que todavía existen necesidades que requieren atención.

      La celebración por el quinto aniversario de la administración, denominado Un Nuevo Comienzo, concluyó con presentaciones musicales de los grupos El Plan y La Leyenda.

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