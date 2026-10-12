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MLB: Horarios y canales de los partidos de Playoffs

El segundo partido entre Dodgers y Brewers se juega en American Family Field este lunes

Por El Universal

Octubre 12, 2026 02:23 p.m.
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MLB: Horarios y canales de los partidos de Playoffs
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      Este lunes 12 de octubre continúa la actividad de las Series de Campeonato de la Temporada 2026 de las Grandes Ligas.

      Hoy se jugará el segundo partido de la disputa por el título, tanto de la Liga Americana como de la Nacional.

      Para las cuatro novenas, una victoria después del primer juego es clave para acercarse a la Serie Mundial.

      Brewers y Dodgers buscan ventaja en Milwaukee

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      Por un lado, los Brewers de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles medirán fuerzas en el American Family Field de Wisconsin, al igual que en el duelo disputado este domingo.

      En el primer partido de la Serie, los Cerveceros vencieron (2-1) a la franquicia de California y tomaron ventaja.

      Cabe recordar que los de Milwaukee eliminaron en la Serie Divisional a los Padres de San Diego en cuatro partidos.

      Rays y Guardians inician Serie Campeonato

      Mientras que, en la otra Serie de Campeonato, este lunes se realizará el primer partido entre los Rays de Tampa Bay y los Guardians de Cleveland.

      Las Mantarrayas dejaron en el camino a los Yankees de Nueva York con una barrida (3-0).

      Brewers vs Dodgers

      Fecha: Lunes 12 de octubre

      Hora: 15:00

      Estadio: American Family Field

      Transmisión: FOX/FOX One

      Rays vs Guardians

      Fecha: Lunes 12 de octubre

      Hora: 18:00

      Estadio: Tropicana Field

      Transmisión: ESPN/Disney+

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