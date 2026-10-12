Cemex supera su meta de reciclaje y recibe reconocimiento de Profepa

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La Planta Mérida de Cemex obtuvo una Mención Honorífica en la iniciativa nacional Gol por el Ambiente, impulsada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de superar el objetivo de recolección de residuos plásticos y contribuir a su aprovechamiento mediante procesos de economía circular.

La campaña, desarrollada durante el primer semestre del año, convocó a empresas, instituciones educativas, organizaciones civiles y dependencias públicas de todo el país a sumarse voluntariamente a acciones para mejorar el manejo de plásticos y textiles, así como promover la conservación de la biodiversidad.

Como parte de esta iniciativa, la Planta Mérida estableció el compromiso de recuperar 3 mil kilogramos de residuos plásticos en Yucatán, durante el periodo comprendido entre marzo y agosto. Sin embargo, gracias a la participación comunitaria, logró reunir 3 mil 35 kilogramos de plásticos de un solo uso, destinados a su aprovechamiento dentro de un esquema de economía circular.

En reconocimiento a estos resultados, el pasado 30 de septiembre la Profepa entregó a la planta el certificado de Mención Honorífica por su desempeño ambiental.

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Este logro se suma al trabajo que Cemex realiza desde 2020 mediante el Programa Ecomunidad, una iniciativa que invita a los habitantes de las comunidades cercanas a entregar sus residuos plásticos de un solo uso para incorporarlos a la cadena de reciclaje, con el respaldo de aliados estratégicos. Como parte del programa, los participantes reciben productos de la canasta básica a cambio de los materiales recolectados.

De esta manera, se promueve el aprovechamiento de los residuos y se reduce la posibilidad de que terminen en tiraderos a cielo abierto, donde pueden ocasionar afectaciones al aire, el suelo y los cuerpos de agua.

Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, destacó la importancia de vincular los esfuerzos ambientales de la compañía con la participación de las comunidades.

"Cemex y Planta Mérida han implementado desde hace varios años diversas medidas a favor del entorno, por lo que al conocer la iniciativa Gol por el Ambiente nos sumamos con entusiasmo a través del Programa Ecomunidad, y con la ayuda de vecinas y vecinos logramos superar los objetivos planteados", señaló.

En el marco de sus 120 años de trayectoria, Cemex continúa impulsando iniciativas que involucran a las comunidades en el cuidado del medio ambiente, fomentan el aprovechamiento responsable de los recursos y contribuyen a la construcción de entornos más sostenibles.