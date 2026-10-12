Huracán Simon provoca lluvias muy fuertes en cuatro estados

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- El huracán Simon, ubicado frente a las costas de Nayarit y Jalisco, mantendrá este día condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, informó el pronóstico meteorológico.

Vientos y oleaje en zonas costeras

Además de las precipitaciones, se esperan rachas de viento de entre 90 y 100 kilómetros por hora en la costa de Jalisco, aunque disminuirán a lo largo del día. En las costas del sur de Sinaloa y Nayarit se pronostican vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de entre 50 y 60 km/h.

Riesgos por oleaje elevado

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El oleaje también representará un factor de riesgo para las zonas costeras. En Jalisco se prevén olas de entre cuatro y cinco metros de altura, con una disminución durante el día, mientras que en las costas del centro y sur de Sinaloa, así como en Nayarit, se esperan olas de entre 2.5 y 3.5 metros.