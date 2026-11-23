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El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar) señaló que se han incrementado las capacidades de inteligencia y operación con la incorporación de inteligencia artificial y vehículos no tripulados multidominio.

Semar incorpora inteligencia artificial y vehículos no tripulados

Durante la ceremonia de los "201 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar", el secretario comentó que construyen sus propios buques y sistemas navales para que el destino de los mares nacionales permanezca en sus manos y no quede a merced de quienes venden la tecnología.

Destacó que los desafíos son distintos, escenarios más complejos y las amenazas van más allá, pero la responsabilidad del Estado permanece intacta, proteger su territorio, preservar sus intereses, garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo.

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"Ante tal visión, la Armada de México evoluciona cada día, así fortalecemos nuestras capacidades al desarrollar tecnología propia, incorporando inteligencia artificial y articulando sistemas que nos permiten anticipar riesgos, ampliar nuestra eficiencia y actuar con mayor precisión", aseveró el titular de la Semar ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Construcción y desarrollo tecnológico naval

Manifestó que construyeron una Armada con mayor autonomía tecnológica, capacidad de respuesta, visión de futuro que dirige sus esfuerzos en mar, aire y tierra, además del entorno submarino y ciberespacio.

"Por ello, nuestra responsabilidad será siempre estar preparados y actuar con firmeza dentro del marco de la ley, responder a la confianza que la nación deposita en nosotros", refirió el secretario ante decenas de elementos.

Indicó que en el contexto actual les corresponde estar a la altura de la historia, transformar la manera de actuar para enfrentar los desafíos que impone el futuro.

"Lo hacemos con inteligencia y tecnología... Nuestra historia nos dio un origen... Nuestro honor, deber, lealtad y patriotismo nos mantiene firmes con un sólo propósito, servir, proteger y defender a México. Hoy y siempre", enfatizó el titular de la Semar.

Agregó que las tecnologías ya se integran a las capacidades operativas en el buque patrulla oceánica Yucatán, actualmente en construcción.

"Proyectando un buque de nueva generación con mayor alcance tecnológico, capacidad de reconocimiento, así como mejores condiciones para responder a los entornos marítimos... Un navío que forma parte del Plan Nacional de Protección Naval 2024-2030, bajo la cual se contempla con siete unidades de este tipo y clase, así como 12 patrullas costeras y dos buques multipropósito", consideró.

Al concluir se realizó un recorrido a la exposición del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada, donde se observa una plataforma de entrenamiento virtual para el adiestramiento inicial en el empleo del armamento, en un ambiente controlado.

Así como un Simulador que representa una Patrulla Interceptora tipo CB-90, desarrollado como plataforma tecnológica para recrear su navegación y operación en un entorno virtual controlado, también un Sistema de Rastreo y Monitoreo de la Armada, además del Sistema de Perturbación de Vehículos Aéreos No Tripulados, entre otros.