logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México libera la BCG

Por EFE

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
México libera la BCG

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud del Gobierno de México anunció este miércoles la liberación de la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) utilizada principalmente para la prevención de la tuberculosis.

En un comunicado, la dependencia informó que desde el miércoles se inicia su distribución en todas las unidades de salud del país, de forma que estará disponible para su aplicación en un plazo estimado de 15 días.

La autoridad sanitaria señaló que “la vacuna BCG es segura y eficaz; protege contra las formas graves de tuberculosis, como la meníngea (en el cerebro) y la miliar (en la sangre)” y forma parte del Esquema Nacional de Vacunación.

“Su aplicación está recomendada idealmente en recién nacidos hasta los 30 días o bien hasta los 14 años en una sola dosis”, apuntó el comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, México registró más de 28.000 casos de tuberculosis en 2024.

Al año se diagnostican casi once millones de nuevos casos y provoca en torno a 1,25 millones de muertes, incluidas 161.000 personas con infección por el VIH en el mundo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sobrinos de Ojeda, en red de corrupción
Sobrinos de Ojeda, en red de corrupción

Sobrinos de Ojeda, en red de corrupción

SLP

El Universal

Realizaron dudosas operaciones en efectivo y adquirieron bienes en grandes cantidades

Las farmacéuticas respondieron: Ssa
Las farmacéuticas respondieron: Ssa

Las farmacéuticas respondieron: Ssa

SLP

El Universal

Cinco estados en alerta por lluvias
Cinco estados en alerta por lluvias

Cinco estados en alerta por lluvias

SLP

El Universal

Se pronostican intensas precipitaciones en Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Gro.

Vuelven los seis activistas
Vuelven los seis activistas

Vuelven los seis activistas

SLP

EFE

Entre “¡vivas!” y con flores fueron recibidos los mexicanos