México libera la BCG

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud del Gobierno de México anunció este miércoles la liberación de la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) utilizada principalmente para la prevención de la tuberculosis.

En un comunicado, la dependencia informó que desde el miércoles se inicia su distribución en todas las unidades de salud del país, de forma que estará disponible para su aplicación en un plazo estimado de 15 días.

La autoridad sanitaria señaló que “la vacuna BCG es segura y eficaz; protege contra las formas graves de tuberculosis, como la meníngea (en el cerebro) y la miliar (en la sangre)” y forma parte del Esquema Nacional de Vacunación.

“Su aplicación está recomendada idealmente en recién nacidos hasta los 30 días o bien hasta los 14 años en una sola dosis”, apuntó el comunicado.

Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, México registró más de 28.000 casos de tuberculosis en 2024.

Al año se diagnostican casi once millones de nuevos casos y provoca en torno a 1,25 millones de muertes, incluidas 161.000 personas con infección por el VIH en el mundo.