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México y la UE relanzan alianza

Claudia Sheinbaum firma acuerdos con los europeos que fortalecerán la posición de nuestro país

Por El Universal

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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México y la UE relanzan alianza
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      Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este viernes el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino entre México y la Unión Europea.

      Aseguró que fortalecen la posición económica y geopolítica del país mediante una estrategia de diversificación comercial y cooperación internacional.

      En el marco de la octava Cumbre México-Unión Europea celebrada en Palacio Nacional, Sheinbaum recibió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al jefe del Consejo Europeo, António Costa, para firmar los acuerdos que eliminan aranceles a casi todas las exportaciones alimentarias mexicanas hacia el Viejo Continente.

      También permiten ampliar la cooperación en seguridad, migración, energías limpias y comercio digital. La Mandataria subrayó que el país mantiene una relación estratégica con Estados Unidos y Europa, y rechazó que exista incompatibilidad con el T-MEC.

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      "Con Europa tenemos un tratado desde el año 2000. Así que no son contradictorios. Al revés, fortalecen a México y fortalecen Europa y fortalecen también a Estados Unidos", afirmó.

      "Fantásticos"

      Ursula von der Leyen calificó los acuerdos como "fantásticos" y aseguró que abren una nueva etapa en la relación bilateral.

      Asimismo, confirmó que, una vez ratificados, desaparecerán los aranceles sobre casi todas las exportaciones agroalimentarias mexicanas hacia Europa, lo que beneficiará a pequeños y medianos productores.

      Anunció inversiones por 5 mil millones de euros a través de la estrategia Global Gateway, enfocadas en energías limpias, movilidad sustentable, digitalización y sectores estratégicos como la industria farmacéutica.

      Finalmente, informó la creación de un diálogo sobre seguridad y migración entre ambas regiones, además de proyectos para combatir la violencia contra mujeres y niñas en México.

      "Declaración 

      geopolítica"

      António Costa sostuvo que los acuerdos representan "una auténtica declaración geopolítica" frente al contexto internacional actual y permitirán fortalecer la cooperación en seguridad, innovación, transición verde y defensa de derechos humanos.

      Reiteró el respaldo a México en el combate al crimen organizado, "siempre respetando la soberanía y el Estado de derecho".

      La Secretaría de Economía dijo que la modernización de los acuerdos permitirá que las exportaciones se incrementen 50% para 2030. Sin embargo, Espiga Exports pidió ser "prudentes sobre su real impacto exportador, a fin de modular las expectativas, focalizar esfuerzos de promoción y evitar inversiones mal dirigidas".

      "El verdadero reto no será solo entrar a la Unión Europea, sino competir dentro de ella", destacó la firma consultora en comercio.

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