logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Migración, a debate en El Colegio Nacional

Por El Universal

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Migración, a debate en El Colegio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- La décima edición del Encuentro Libertad por el Saber, organizado por miembros de El Colegio Nacional, tendrá como punto de conversación el tema de las migraciones, ya que es un fenómeno social presente en la actualidad y que tiene presencia en el debate público entre naciones, explicó la demógrafa Silvia Giorguli en conferencia.

De acuerdo con la colegiada, la migración se inserta en una serie de conversaciones que polarizan a las sociedades, que incluso llegan a tener uso político o electoral, por lo que es necesario abordar la problemática desde diferentes perspectivas y disciplinas.

“Vamos a observar una permanencia y tal vez un aumento de la migración, y en ese sentido, donde hay tantos prejuicios que no están basados en evidencias, que reproducen rasgos falsos, es importante que El Colegio Nacional se dedique a aportar elementos para informar y construir narrativas para discutir la migración”, señaló Giorguli.

El tema de la migración es entendido como un fenómeno social, el objetivo del encuentro es observarlo como un proceso que ocurre en muchos niveles, desde el astronómico, biológico y hasta en temas de salud, lingüística e historia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cancela EU trece vuelos desde México
Cancela EU trece vuelos desde México

Cancela EU trece vuelos desde México

SLP

El Universal

Tras denunciar un supuesto incumplimiento del acuerdo de transporte aéreo de 2015

Reforzarán la seguridad de limoneros en Michoacán
Reforzarán la seguridad de limoneros en Michoacán

Reforzarán la seguridad de limoneros en Michoacán

SLP

El Universal

Además brindarán condiciones que garanticen actividades productivas

Acuden a tomas de agua clandestinas en Ecatepec
Acuden a tomas de agua clandestinas en Ecatepec

Acuden a tomas de agua clandestinas en Ecatepec

SLP

El Universal

Van por extradición de Álvarez Puga
Van por extradición de Álvarez Puga

Van por extradición de Álvarez Puga

SLP

El Universal