Migración, a debate en El Colegio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- La décima edición del Encuentro Libertad por el Saber, organizado por miembros de El Colegio Nacional, tendrá como punto de conversación el tema de las migraciones, ya que es un fenómeno social presente en la actualidad y que tiene presencia en el debate público entre naciones, explicó la demógrafa Silvia Giorguli en conferencia.

De acuerdo con la colegiada, la migración se inserta en una serie de conversaciones que polarizan a las sociedades, que incluso llegan a tener uso político o electoral, por lo que es necesario abordar la problemática desde diferentes perspectivas y disciplinas.

“Vamos a observar una permanencia y tal vez un aumento de la migración, y en ese sentido, donde hay tantos prejuicios que no están basados en evidencias, que reproducen rasgos falsos, es importante que El Colegio Nacional se dedique a aportar elementos para informar y construir narrativas para discutir la migración”, señaló Giorguli.

El tema de la migración es entendido como un fenómeno social, el objetivo del encuentro es observarlo como un proceso que ocurre en muchos niveles, desde el astronómico, biológico y hasta en temas de salud, lingüística e historia.

