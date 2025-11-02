Las calles de la ciudad se llenan de monstruos

Matehuala.- Para celebrar el halloween las calles se llenaron de monstruos donde los chiquitines salieron a pedir dulces vestidos de diversos personajes de películas de terror.

El halloween que es una tradición extranjera, cada vez tiene más personas lo celebran, donde los niños acuden a pedir sus dulces, llegando a los diferentes locales del centro de la ciudad y diciendo dulce o truco, las tiendas acostumbran darles unos dulces a los pequeños, es en el centro de la ciudad donde más gente suele verse pidiendo dulces.

También en casas y colonias de la ciudad la gente ha estado ya regalando dulces a los niños que van disfrazados, pues hay que destacar que a pesar de que no es una tradición mexicana, los niños son seres muy inocentes que merecen divertirse y esperan esta fecha con ansias para salir a las calles y pedir sus dulces.

Había muchos vestidos de chuky, fredie, calaveras, it, también los clásicos catrines, catrinas de la tradición mexicana, por supuesto varios aprovechan para hacer cosplay y vestirse de personajes de animes destacando los de Dragon Ball, Mortal Kombat entre otros.

En esta fecha ya no solo los niños se caracterizan, si no también los adultos aprovechan esta celebración, ya que antes no se celebraba el halloween ahora que ya son grandes también se caracterizan de lo que siempre quisieron ser de niños y salen a las calles disfrazados.