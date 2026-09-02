Mitsubishi lanza Montero 2027

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Durante mucho tiempo, hablar de Mitsubishi Montero era hablar de uno de esos vehículos que realmente podían presumir capacidades todoterreno. Mucho antes de que prácticamente cualquier vehículo alto fuera llamado SUV, Mitsubishi ya tenía un producto alto que podía salir del pavimento.

Ahora el nombre está de regreso. Mitsubishi presentó la nueva generación de Pajero, conocida como Montero en algunos mercados, después de 5 años fuera del mercado global. Y quizá lo más interesante es que la marca decidió no transformar uno de sus modelos más importantes en un crossover.

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La historia de Montero comenzó en 1982 y, después de 4 generaciones, su producción acumulada supera los 3.29 millones de unidades. Pero no solo fue un super ventas, consiguió 12 victorias en el Rally Dakar, 7 de ellas consecutivas.La nueva Mitsubishi Montero 2027 utiliza nuevamente una arquitectura con chasis de largueros, una decisión que deja bastante claras sus intenciones.A esto se suma el sistema de tracción total denominado por la marca como Super Select 4WD-II, que permite seleccionar entre 2H, 4H, 4HLc y 4LLc, este último con reductora. También incorpora 7 modos de conducción: Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand y Rock.La suspensión utiliza doble horquilla independiente adelante y un nuevo eje rígido trasero con esquema de 5 brazos. Una configuración pensada para mantener estabilidad en carretera, pero también ofrecer mayor recorrido, resistencia y tracción al circular fuera del pavimentoEn dimensiones tampoco estamos hablando de un vehículo pequeño. Mide 4.92 metros de largo, 1.92 m de ancho y 1.91 m de alto, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2.87 metros. La distancia libre al suelo es de 230 mm.Para poner sus capacidades en números, ofrece un ángulo de entrada de 30.4°, ventral de 22.6° y de salida de 25.8°.Mientras buena parte de la industria está migrando hacia sistemas híbridos y eléctricos, Mitsubishi tomó una ruta diferente para esta primera configuración.La nueva Montero utiliza un motor turbodiésel de cuatro cilindros y 2.4 litros con turbo de geometría variable, asociado a una nueva transmisión automática de 8 velocidades.Mitsubishi confirma oficialmente un torque máximo de 480 Nm, equivalentes a aproximadamente 354 lb-pie. La marca no especificó en su comunicado global la cifra de potencia para todas las configuraciones, aunque información publicada para algunos mercados señala alrededor de 150 kW, equivalentes a unos 201 hp.El cambio generacional es mucho más evidente al interior puesto que la nueva Montero incorpora 2 pantallas de 14.3 pulgadas integradas visualmente en una misma superficie, aunque algunas versiones utilizarán pantallas de 12.3 pulgadas.Curiosamente, Mitsubishi también recuperó uno de los elementos característicos de generaciones anteriores: los 3 indicadores que mostraban información para conducción fuera del pavimento. Ahora son digitales y pueden mostrar altitud, brújula, temperatura, inclinación y balanceo de la carrocería, además del funcionamiento del sistema AYC.La cabina mantiene 3 filas de asientos y capacidad para 7 pasajeros. Dependiendo de la versión también puede incorporar ventilación en los asientos, climatizador automático de tres zonas y un sistema de sonido Yamaha Ultimate con 12 bocinas.En seguridad incorpora 8 bolsas de aire, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo entre otros, además de un sistema de cámaras 360° que puede mostrar incluso una vista virtual debajo de la parte delantera del vehículo, algo particularmente útil al manejar fuera del pavimento.Por ahora Mitsubishi no ha confirmado oficialmente la Montero 2027 para México, pero existe una posibilidad muy grande para que pase.La producción comenzará en Tailandia y sus primeros mercados serán precisamente Tailandia, Japón y Australia durante este 2026. A partir del año fiscal 2027, Mitsubishi planea extenderla a aproximadamente 100 países y específicamente menciona a Latinoamérica dentro de sus planes.México conoce bien este nombre. La Montero se comercializó durante años en nuestro país y existen registros de unidades vendidas al menos hasta el año modelo 2017. Eso sí, no debe confundirse con Montero Sport: aunque comparten parte del nombre y una orientación 4x4, históricamente han sido productos diferentes.Tampoco hay precios confirmados para nuestro mercado.Lo interesante será ver si Mitsubishi decide traerla nuevamente. En un mercado donde cada vez existen más SUVs, recuperar un vehículo con chasis de largueros, reductora y un planteamiento realmente todoterreno podría darle a la marca un producto bastante distinto al resto de su gama actual.