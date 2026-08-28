¿Qué es la Ley de Doble Nacionalidad y qué busca cambiar Sheinbaum?

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para impedir que personas con doble nacionalidad ocupen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a menos que renuncien previamente a su otra ciudadanía.

La propuesta surgió tras los cuestionamientos de Sheinbaum al exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien tiene nacionalidad mexicana y estadounidense, reside en Estados Unidos y ha manifestado su intención de buscar la Presidencia en 2030.

El argumento del Gobierno federal es que quienes encabecen los poderes ejecutivos deben mantener lealtad exclusiva a México y no estar sujetos a intereses, derechos políticos o protección diplomática de otro país, especialmente ante las tensiones con Estados Unidos por seguridad, narcotráfico y posibles acciones en territorio mexicano.

La iniciativa también pretende cerrar lo que la Consejería Jurídica considera un vacío constitucional. El artículo 32 reserva determinados cargos a mexicanos por nacimiento que "no adquieran" otra nacionalidad, pero no precisa qué ocurre con quienes poseen una segunda ciudadanía desde que nacieron.

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Para eliminar esa interpretación, el proyecto modificaría los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establecería que los aspirantes deben "no tener ni adquirir otra nacionalidad". Si cuentan con ella, tendrían que renunciar antes de solicitar el registro de su candidatura.

La restricción continuaría durante el ejercicio del cargo: el mandatario no podría solicitar otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos en otro país ni acogerse a la protección diplomática de otro gobierno.

La doble nacionalidad está reconocida en México desde la reforma constitucional de 1997 y permite que los mexicanos por nacimiento conserven esa condición aunque obtengan otra ciudadanía. La iniciativa de Sheinbaum no elimina ese derecho para la población ni prohíbe votar o competir por todos los cargos públicos; se concentra en la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.

El PRI rechazó el proyecto al considerar que convertiría la doble nacionalidad en una causa de discriminación política. El partido sostuvo que contar con otra ciudadanía no significa tener una "doble lealtad" y acusó al Gobierno de poner bajo sospecha a millones de mexicanos.

La iniciativa fue enviada al Congreso el 27 de agosto y todavía no ha sido dictaminada ni votada. Para entrar en vigor deberá obtener el respaldo de dos terceras partes de ambas cámaras y la aprobación de por lo menos 17 congresos estatales.