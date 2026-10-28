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Morena plantea estrategia nacional contra compras opacas en el INE

La iniciativa busca homologar adquisiciones en los 32 órganos electorales del país y fijar un catálogo con precios de referencia.

Por El Universal

Octubre 28, 2026 06:12 a.m.
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Morena plantea estrategia nacional contra compras opacas en el INE
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      El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, ha propuesto la creación de una Estrategia Nacional de Integridad Electoral ante posibles irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta iniciativa busca prevenir prácticas indebidas y fortalecer la fiscalización tanto en dicho organismo como en los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

      El legislador apuntó que se están considerando criterios comunes para unificar los procesos de adquisición y fiscalización en los organismos electorales de México. Su propuesta incluye la implementación de un Catálogo Nacional de Bienes e Insumos Electorales y la creación de un sistema de precios de referencia, con especificaciones técnicas estandarizadas y registros históricos de contrataciones.

      Además, Ramírez Cuéllar sugirió solicitar a la Comisión Nacional Antimonopolio un análisis sobre la estructura y competitividad del mercado de insumos electorales, que abarcaría:

      • La impresión de boletas
      • Credenciales para votar
      • Mamparas
      • Materiales de educación electoral.

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      El diputado también hizo hincapié en la importancia de verificar que las empresas contratistas posean la capacidad técnica y económica necesarias y que cumplan con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, evitando así conflictos de interés o impedimentos legales.

      Ramírez Cuéllar manifestó que es urgente desarticular las redes de complicidad que afectan el funcionamiento de las instituciones electorales, tanto a nivel federal como estatal. Resaltó la importancia de la coordinación nacional para compartir infraestructura y tecnología.

      Finalmente, el diputado subrayó la necesidad de realizar una revisión exhaustiva del sistema electoral mexicano y sus mecanismos de adquisición, afirmando que esta es una oportunidad para implementar cambios profundos que fortalezcan la integridad y eficacia del INS y de los OPLEs.

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