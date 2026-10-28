Morena releva a Inzunza en el Senado tras acusaciones de EE. UU.

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El grupo parlamentario de Morena anunció la designación de la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa como nueva presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, cargo que había permanecido vacante desde septiembre pasado. Esta ausencia se generó tras la salida oficial del senador Enrique Inzunza, quien dejó de formar parte de la bancada en el Senado de la República.

La designación de Chavira de la Rosa se hizo pública el día de ayer, coincidiendo con un contexto marcado por las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dichas acusaciones involucran a diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, entre ellos el actual gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, quienes son señalados por posibles vínculos con el crimen organizado.

La elección de Chavira se pospuso hasta el regreso de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional que habían solicitado licencia, quienes buscaban alguna forma de coordinación dentro de la autodenominada Cuarta Transformación (4T). Sin embargo, esa coordinación no se materializó, lo que permitió avanzar con el nombramiento.

Adicionalmente, se informó que la senadora Elizabeth Fiesco asumirá la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales. Este puesto se hizo disponible tras la designación del senador Oscar Cantón Zetina como vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena. La reestructuración en estas comisiones refleja los cambios en la dinámica del grupo, así como las implicaciones legales y políticas que enfrenta el partido en medio de las acusaciones en curso.

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La situación actual en el Senado de la República y las elecciones de nuevos presidentes de comisiones indican un proceso de adaptación dentro de la mayoría parlamentaria, ante los desafíos legales que se presentaron. La designación de Chavira de la Rosa y Fiesco marca un nuevo capítulo para Morena en el Senado, en un contexto de creciente escrutinio sobre la conducta de sus miembros.