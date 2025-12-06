logo pulso
Morena tiene balance negativo: Dante Delgado

Por El Universal

Diciembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Morena tiene balance negativo: Dante Delgado

Ciudad de México.- Dante Delgado, exdirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC) dijo que, en su opinión, a siete años de gobierno, Morena tiene un balance ampliamente negativo y afirmó que solo “pocos aspectos valen la pena”, mientras que “un porcentaje altísimo de acciones” han sido regresivas para el país.

En su segunda aparición pública tras recuperarse de una enfermedad crónica, el emecista señaló en entrevista con medios de comunicación que MC se consolidó como la verdadera alternativa rumbo a 2027 y que el liderazgo de Jorge Álvarez Máynez muestra la capacidad del partido para encabezar un proyecto distinto al del oficialismo.

“La verdad es que hay muy pocos aspectos que valen la pena de estos siete años de gestión de Morena, y un porcentaje altísimo de acciones regresivas en todos los órdenes”.

“(…) Movimiento Ciudadano es hoy la alternativa de México, y así lo vamos a acreditar en 2027. No se trata de actuar desde posiciones facciosas, sino de recuperar el sentido de país y exigir instituciones que funcionen”.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre el respaldo legislativo que MC dio a la designación de Ernestina Godoy como fiscal general, Delgado Rannauro aclaró que la crítica del partido no se centró en la persona, sino en el procedimiento utilizado para adelantar la sucesión.

