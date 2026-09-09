Movimiento Ciudadano confirma que irá solo en elecciones CDMX 2027

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La dirigencia del partido Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México reiteró que irán solos en las elecciones de 2027 en la capital.

Fernando Salmerón explica rechazo a alianzas con PRI y PAN

En rueda de prensa, el nuevo dirigente en la capital del país, Fernando Salmerón, explicó que el PRI y el PAN los necesitan más a ellos "que lo que nosotros los necesitamos".

"No tiene ningún sentido que a nosotros nos machemos de su lodo, de historia, de sus negativos, de su pésima forma de gobernar, no, o sea, ¿en qué sentido nosotros pensaríamos que es una buena idea ir con ellos a cualquier lado? Ni con el PRI, ni con el PAN, Morena no nos ha invitado, pero también le diríamos que no", sostuvo.

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Recordó que el PAN y el PRI se odiaban, pero ahora buscan juntarse por el interés económico. "No creen en las mismas cosas, no tienen los mismos ideales, pero están dispuestos a traicionar a quien sea con tal de no soltar una cartera, y por supuesto que no vamos a ir con ellos".

Salomón Chertorivski reafirma independencia de Movimiento Ciudadano

En este sentido, Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Pensando en México de Movimiento Ciudadano, recalcó que irán solos en 2027.

"En 2027, en la Ciudad de México, Movimiento Ciudadano va solo. Ya demostramos que somos la fuerza que está creciendo, que somos hoy por hoy la segunda fuerza política de la Ciudad de México y que pronto estaremos en posición para gobernar esta ciudad. No vamos a ir con nadie, no necesitamos a nadie; ellos nos necesitan. El PAN dio respiración artificial al PRI y se comió todos los negativos; por supuesto que no le vamos a dar respiración a ningún moribundo", añadió.

En este sentido, comentó que la Ciudad de México no funciona desde hace dos años. "Esta ciudad lleva ya tres décadas en donde no se ha invertido lo suficiente, no se ha planeado a largo plazo y no se han hecho los programas de largo aliento que una ciudad, como la nuestra, necesita".

Integrantes de Movimiento Ciudadano en la CDMX se reunieron para presentar su agenda legislativa en el Congreso de la Ciudad de México.