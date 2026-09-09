Sinhué Téllez explica ataques en Culiacán tras noticia falsa en redes

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La serie de actos de violencia que se vivieron la tarde y noche del martes pasado, en los que fueron atacados a balazos y vandalizados negocios, viviendas, un hotel y fueron incendiados dos vehículos, se derivó de la circulación en redes sociales de una noticia falsa, relacionada con la supuesta captura de un objetivo prioritario en Culiacán.

Así lo afirmó el secretario de Seguridad Pública del Estado, general en activo Sinhué Téllez López, quien explicó que se documentaron seis eventos, en los que dos talleres de reparación de vehículos, tres residencias y un hotel fueron objeto de ataques a balazos contra sus fachadas, sin que en estos hechos se reportaran personas detenidas.

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En dos de los ataques a residencias, los responsables les prendieron fuego a dos vehículos que utilizaron para vandalizar los domicilios, por lo que se desplegó a las fuerzas federales, estatales y municipales que lograron controlar la situación en la capital del estado.Subrayó que, a raíz de que circuló en las redes sociales una noticia falsa sobre la detención en la capital del estado de un supuesto objetivo prioritario, se tuvo una reacción delictiva, por lo que la pronta reacción del grupo institucional logró controlar la situación y restablecer la paz.Téllez López negó que esta cadena de hechos de violencia fuera producto de la detención de cuatro personas, dos de ellas del sexo femenino, en la sindicatura de Jesús María, en la salida norte de la capital del estado, en donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal mantuvieron un enfrentamiento.Citó que la mañana del martes pasado, los agentes federales colocaron un filtro sobre la carretera México-Nogales, en la sindicatura de Jesús María, donde recibieron el reporte del robo de un vehículo, por lo que al observar que en un Jeep viajaban cuatro personas armadas, les dieron seguimiento, por lo que se tuvo un enfrentamiento armado.El secretario de Seguridad Pública del Estado, general en activo Sinhué Téllez, al hablar sobre el segundo aniversario del estallamiento de la violencia en Sinaloa, aclaró que no se ha logrado revertir la situación de los problemas, pero se atienden las causas y se tienen avances.Pidió a la ciudadanía que tenga confianza en que se tienen avances en la restauración de la tranquilidad, ya que se cuenta con un grupo interinstitucional, con capacidad de reacción inmediata, ante posibles nuevos eventos de violencia que se presenten.