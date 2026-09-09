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Apple acaba de presentar su primer iPhone plegable. Se trata del iPhone Duo, un celular con pantalla flexible que combina una pantalla exterior de 5.4 pulgadas con un panel interno de 7.6 pulgadas.

Apple entra al mercado de plegables

Con esta nueva apuesta, Apple entra de lleno al mercado de plegables, uniéndose a marcas como Samsung, Huawei y Xiaomi.

El iPhone Duo estará disponible en preventa el próximo 16 de octubre y saldrá a la venta de forma oficial el próximo 23 de octubre. Su precio inicia desde los 47 mil 999 pesos. En Tech Bit te contamos cuántos salarios mínimos necesitas para comprar el iPhone Duo.

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Salario mínimo y costo del iPhone Duo

De acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el salario mínimo en México este 2026 es de 315.04 pesos diarios, los cuales equivalen a 9 mil 451 pesos mensuales.

Los precios del nuevo iPhone Duo varían según el tamaño de almacenamiento del dispositivo. En este caso, la versión más "económica" es la de 256 GB, la cual tiene un precio de 47 mil 999 pesos. Considerando el salario mínimo y el costo del dispositivo, el usuario tendría que trabajar alrededor de 152 días y ahorrar esos salarios mínimos para comprarlo.

Mientras que para la versión más cara que es de 2 TB y que tiene un precio de 77 mil 999 pesos, se deberían trabajar alrededor de 248 días y ahorrar ese salario mínimo para comprarlo.

Para las otras versiones del iPhone Duo, quedaría:

Apple Duo de 512 GB que está en 52 mil 999 pesos: alrededor de 168 días.

Apple Duo de 1 TB que está en 62 mil 999 pesos: alrededor de 199 días.

Ahora que ya sabes los precios y cuántos salarios mínimos equivalen, ¿te los comprarías?